Venture Global progresse grâce à un bénéfice de base supérieur aux attentes au deuxième trimestre

(Mises à jour)

12 août - ** Les actions du producteur de GNL Venture Global VG.N en hausse de ~4% à 12,55 $

** La société dépasse les estimations de bénéfices de base du T2 , l'assouplissement des nouveaux permis d'exportation de gaz naturel liquéfié aux États-Unis ayant contribué à l'amélioration des ventes

** VG affiche un EBITDA ajusté de 1,39 milliard de dollars au 2ème trimestre, contre des estimations de 1,25 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** VG a également dépassé les attentes de revenus du T2 avec 3,1 milliards de dollars par rapport aux estimations de 2,89 milliards de dollars

** L'entreprise prévoit d'exporter 227 à 240 cargaisons de GNL du projet Plaquemines cette année, contre une prévision antérieure de 222 à 239 cargaisons

** L'action a perdu près de 50 % depuis ses débuts le 24 janvier