Venture Global obtient l'autorisation d'exporter du GNL à partir de l'usine CP2

par Curtis Williams

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a donné mardi à Venture Global VG.N l'autorisation finale d'exporter du gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de son usine CP2, en construction en Louisiane, vers des pays qui n'ont pas conclu d'accord de libre-échange avec les États-Unis.

L'autorisation permettra à Venture Global d'exporter 28 millions de tonnes métriques par an (mtpa) ou 3,96 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel américain vers des pays n'ayant pas conclu d'accord de libre-échange (FTA).

"En moins de dix mois, l'administration du président Trump redéfinit ce que signifie libérer l'énergie américaine en approuvant de nouvelles exportations record de GNL", a déclaré Kyle Haustveit, secrétaire adjoint du Bureau de l'énergie fossile.

Venture Global est le deuxième exportateur américain de GNL et, une fois l'usine CP2 achevée, pourrait dépasser Cheniere Energy LNG.N et devenir le premier exportateur américain de gaz super réfrigéré.

"Nous sommes impatients de continuer à faire avancer le projet en toute sécurité et rapidement afin d'apporter du nouveau GNL sur le marché mondial à un rythme record à partir de 2027", a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global, dans un communiqué transmis à Reuters.

Les entreprises doivent obtenir une autorisation pour exporter du GNL vers des pays non membres de l'ALE. La majorité des acheteurs en Europe et en Asie n'ont pas conclu d'accords de libre-échange avec les États-Unis.

En 2024, les États-Unis, sous l'égide de l'ancien président Joe Biden, ont mis en pause la délivrance de permis d'exportation vers des pays non membres de l'ALE à des promoteurs de GNL afin d'étudier l'impact environnemental et économique d'une augmentation des exportations américaines de GNL.

L'administration Trump est revenue sur cette décision .

L'autorisation fait suite à l'autorisation conditionnelle accordée à Venture Global par le ministère de l'énergie en mars et à l'approbation de la construction de l'usine par la Commission fédérale de réglementation de l'énergie en mai.