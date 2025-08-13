Venture Global LNG espère remporter les procédures d'arbitrage restantes contre de grandes entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global espère gagner le reste des procédures d'arbitrage

Veut produire 100 mtpa de GNL d'ici 2030

Les actions augmentent de 8 %

Le prix du projet CP2 augmente en raison de l'inflation et des tarifs

Le producteur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N s'attend à remporter ses dernières procédures d'arbitrage contre les grandes sociétés énergétiques après sa victoire contre Shell SHEL.L , a déclaré mercredi son directeur général Mike Sabel.

L'action de la société basée à Arlington a augmenté de 8 % à la mi-journée, un jour après avoir gagné la bataille juridique concernant l'incapacité de Shell à livrer du GNL dans le cadre de contrats à long terme commençant en 2023.

Les autres affaires concernent des litiges contractuels similaires avec des sociétés telles que BP BP.L , Edison

EDNn.MI , Orlen PKN.WA , Repsol REP.MC et Galp GALP.LS .

"Nous restons confiants quant à l'obtention de résultats similaires, car il s'agit des mêmes contrats et des mêmes faits concernant la construction, et les faits concernant l'achèvement de l'installation sont tous les mêmes", a déclaré M. Sabel aux investisseurs lors d' une conférence téléphonique sur les résultats.

Les compagnies d'énergie ont déposé des demandes d'arbitrage contre Venture Global à partir de 2023, l'accusant de tirer profit des ventes de GNL sur le marché au comptant tout en ne leur fournissant pas les cargaisons prévues dans leur contrat pour son installation d'exportation de Calcasieu Pass en Louisiane.

Les entreprises accusent Venture Global de tirer profit de la vente de cargaisons de mise en service à des prix plus élevés sur le marché au comptant, plutôt qu'à des prix plus bas fixés dans le cadre de contrats à long terme.

Venture Global a nié ces accusations, affirmant qu'elle avait retardé le passage à l'exploitation commerciale en raison d'un système électrique défectueux qui ne permettait pas à l'usine de fonctionner de manière optimale.

"Il s'agit d'une distraction inutile, car le libellé du contrat a toujours été clair et standard", a déclaré M. Sabel.

Venture Global est le deuxième plus grand exportateur de GNL aux États-Unis. Il prévoit que d'ici 2027, il dépassera Cheniere LNG.N en tant que plus grande société de GNL en Amérique du Nord et prévoit de produire plus de 100 millions de tonnes métriques de gaz super réfrigéré d'ici 2030, a déclaré M. Sabel.

Pour atteindre les 100 millions de tonnes métriques par an, Venture Global agrandira son installation d'exportation CP2 de 28 millions de tonnes métriques par an, actuellement en construction, et construira une usine d'exportation CP3 de 10 millions de tonnes métriques par an, a-t-il précisé.

Venture Global prévoit également un projet d'expansion de 24 millions de tonnes par an sur son site d'exportation de Plaquemines, également en Louisiane, mais l'usine CP3 sera construite avant la phase 2 de Plaquemines, car il sera plus facile et plus rapide de contracter les volumes nécessaires pour parvenir à une décision financière positive sur le projet CP2, a déclaré M. Sabel.

L'inflation des salaires et de la chaîne d'approvisionnement, les taux d'intérêt élevés et l'incertitude tarifaire pèsent sur les coûts de construction du projet d'extension CP2, et le prix est passé de 27 à 28 milliards de dollars à 28 milliards de dollars, a déclaré Jonathan Thayer, directeur financier, lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

CP2, dont la construction a commencé il y a un peu plus d'un mois, est en avance sur le calendrier, avec deux de ses usines de liquéfaction, ou trains, déjà construits et stockés, a déclaré M. Sabel. Deux autres sont presque terminées en Italie, a-t-il ajouté.

Avec les trois usines d'exportation de GNL en cours de construction ou construites, Venture Global disposera d'au moins 17 millions de tonnes par an de gaz super réfrigéré ne faisant pas l'objet de contrats à long terme , qu'elle pourra vendre à court terme ou sur le marché au comptant, a déclaré M. Sabel.