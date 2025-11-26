Venture Global et Tokyo Gas signent un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans

(Ajout du commentaire de Tokyo Gas au paragraphe 9 et du contexte tout au long de l'article)

L'exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) Venture Global VG.N a signé un contrat de 20 ans pour fournir au principal fournisseur de gaz de ville du Japon, Tokyo Gas 9531.T , 1 million de tonnes métriques par an (mtpa) de ce combustible super réfrigéré, à partir de 2030.

L'accord marque le quatrième contrat à long terme de Venture Global avec une société japonaise, et la société américaine a déclaré dans un communiqué mercredi qu'elle avait signé des contrats de GNL à long terme pour un total de 7,75 mtpa au cours des six derniers mois.

Cette décision souligne la tendance du Japon à augmenter ses achats d'énergie américaine, alors que le président Donald Trump fait pression pour accroître les exportations américaines de GNL afin de soutenir les producteurs nationaux et d'améliorer la balance commerciale avec le Japon.

Le Japon est de nouveau sous les feux de la rampe pour les producteurs de GNL, car l'essor de l'intelligence artificielle, la hausse des coûts des énergies plus propres et un nouveau plan énergétique national stimulent l'appétit pour les contrats de GNL à long terme.

Venture Global est le deuxième exportateur américain de GNL. Les États-Unis restent le premier exportateur mondial de gaz super réfrigéré.

La demande mondiale de GNL a augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui a incité les acheteurs d'Europe et d'Asie à conclure des accords d'approvisionnement à long terme avec les exportateurs américains.

Le Japon, deuxième importateur mondial de GNL après la Chine, recherche des approvisionnements énergétiques stables et flexibles pour soutenir l'expansion de ses centres de données.

Les acheteurs japonais préfèrent également les approvisionnements américains parce qu'ils ne comportent pas de clauses de destination, ce qui offre une plus grande flexibilité, et parce qu'ils cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de l'Australie et de la Russie.

"Grâce à cet achat, nous diversifierons nos fournisseurs de GNL et obtiendrons des conditions flexibles et sans clause de destination, ce qui contribuera à garantir la stabilité de l'approvisionnement en matières premières et à développer notre commerce de GNL", a déclaré Tokyo Gas dans un communiqué séparé.

Les conditions financières de l'accord entre Venture Global et Tokyo Gas n'ont pas été divulguées.

Au début du mois, Venture Global a signé un accord de 1 mtpa avec Mitsui & Co 8031.T , à la suite d'un accord avec JERA en 2023.

Avec l'annonce de 5,5 mtpa de JERA et l'accord de 1 mtpa de Kyushu Electric Power 9508.T , les achats de GNL américain annoncés par le Japon cette année ont atteint au moins 8,5 mtpa. Le Japon a importé un total d'environ 66 millions de tonnes de GNL en 2024.