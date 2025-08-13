Venture Global disposera de 17 MTPA de GNL à vendre dans le cadre de contrats à court terme, selon sa directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Venture Global VG.N devrait disposer de 17 millions de tonnes métriques par an (mtpa) de GNL non engagé dans des contrats à long terme, et prévoit de le vendre sur le marché spot ou dans le cadre de contrats à court terme, a déclaré mercredi la directrice générale Mike Sabel. Venture Global souhaite atteindre 100 mtpa de GNL en construction ou en exploitation d'ici 2030, a déclaré la directrice générale.