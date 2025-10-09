Venture Global chute après la victoire de BP dans une procédure d'arbitrage concernant des cargaisons de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** L'action de la société de GNL Venture Global
VG.N a baissé de 8,7 % à 11,50 $ après la cloche ** BP BP.L gagne sa procédure d'arbitrage contre VG pour défaut de livraison de gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un contrat à long terme qui devait commencer à la fin de 2022
** VG déclare dans un document que le règlement n'a pas d'impact matériel sur elle
** L'action de VG a chuté de plus de 47 % depuis son introduction en bourse en janvier
