Venture Global chute après la victoire de BP dans une procédure d'arbitrage concernant des cargaisons de GNL

9 octobre - ** L'action de la société de GNL Venture Global

VG.N a baissé de 8,7 % à 11,50 $ après la cloche ** BP BP.L gagne sa procédure d'arbitrage contre VG pour défaut de livraison de gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un contrat à long terme qui devait commencer à la fin de 2022

** VG déclare dans un document que le règlement n'a pas d'impact matériel sur elle

** L'action de VG a chuté de plus de 47 % depuis son introduction en bourse en janvier