Venture Global chute alors que Shell conteste sa défaite en matière d'arbitrage

11 novembre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N ont baissé d'environ 5 % à 8,03 $ ** Shell SHEL.L a contesté sa défaite dans une procédure d'arbitrage contre VG devant la Cour suprême de New York, selon un document juridique consulté par Reuters

** L'arbitrage porte sur l'incapacité de VG à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023 ** Lundi, VG a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices de base ajustés pour l'année entière, les ramenant de 6,40 à 6,80 milliards de dollars à 6,35 à 6,50 milliards de dollars, en raison de la baisse des frais de liquéfaction et des réserves liées aux arbitrages en cours ** L'action de VGa chuté de plus de 60 % depuis son entrée en bourse en janvier