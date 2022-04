VENTES DU PREMIER TRIMESTRE 2022



Très bon début d’année, ventes en hausse de +16,0%, tirées par les hausses de prix et les volumes positifs



Progression continue des volumes en Europe et en Amérique du Nord malgré des difficultés persistantes de disponibilité des produits



Carnets de commandes en augmentation dans nos principaux pays du fait d’une demande soutenue, de l’accélération des tendances à l’électrification et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement

→ Ventes de 4 377,4M€ au T1 2022, en hausse de +16,0% à jours constants

Tendances positives dans toutes les géographies, confirmant la demande croissante de produits électriques et le rôle clé des distributeurs dans la transition énergétique

Croissance soutenue à la fois par la hausse des volumes (contribution de 283bps) et par celle des prix de vente (contribution de 405bps sur les câbles et de 910bps sur les produits hors-câbles)

Accélération en Amérique du Nord, en hausse de +21,6%, soutenue par la reprise des volumes et par de nouvelles hausses de prix

Forte augmentation des prix au T1 2022. L’impact des reports de prix devrait s’atténuer au cours des prochains trimestres en raison d’effets de base plus difficiles pour les produits câbles et hors-câbles

→ Ventes en hausse de +19,1% à jours courants, bénéficiant d’un effet calendaire favorable (+3,1%) en raison notamment de spécificités comptables aux Etats-Unis (effet inverse attendu au T4 22)

→ Tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement et la rareté des produits, notamment affectées par le confinement en Chine

→ Les ventes digitales ont représenté 23,6% du chiffre d’affaires, en hausse de +177bps, et 25,5% excluant Mayer, en hausse de +201bps

→ Un T1 2022 également marqué par la cession de notre activité en Russie

→ Objectifs 2022 confirmés, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et macroéconomiques croissantes

Chiffres clés (M€) T1 2022 Variation Ventes en données publiées 4 377,4 +31,4% A nombre de jours courant +19,1% A nombre de jours constant +16,0% Ventes à jours constants par géographie Europe 2 284,8 +13,6% France 865,5 +10,4% Scandinavie 278,5 +12,5% Benelux 257,5 +16,8% Allemagne 226,5 +17,0% Royaume-Uni 223,4 +18,0% Amérique du Nord 1 764,6 +21,6% Etats-Unis 1 432,3 +23,2% Canada 332,3 +14,9% Asie-Pacifique 328,0 +5,5% Chine 145,5 +4,8% Australie 131,3 +4,1%

Guillaume TEXIER, Directeur Général, a déclaré :



« Le bon début d'année de Rexel démontre que nous continuons de bénéficier d'une solide demande sous-jacente liée aux tendances à l’électrification, qui devraient s'accélérer dans l'environnement actuel. Notre performance démontre également notre capacité à transformer les tensions de la chaîne d'approvisionnement en une opportunité d'aider les clients à gérer les pénuries de produits, tout en veillant à pleinement répercuter les augmentations de prix des fournisseurs. Dans ce contexte, malgré les incertitude s géopolitiques et économiques actuelles, nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs 2022. Nous présenterons notre feuille de route à moyen terme lors de notre Capital Markets Day le 16 juin. »

ANALYSE DES VENTES AU 31 MARS 2022

Sauf mention contraire, tous les commentaires sont faits en base comparable et ajustée et, pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, à nombre de jours constant.





VENTES

Au T1 , les ventes sont en hausse de +31,4% en données publiées et de +16,0% en données comparables et à nombre de jours constant, reflétant des tendances positives dans nos trois géographies.

Chiffres clés (M€) T1 2022 Variation Ventes en données publiées 4 377,4 +31,4% A nombre de jours courant +19,1% A nombre de jours constant +16,0%

Au 1er trimestre, Rexel a enregistré des ventes de 4 377,4M €, en hausse de +31,4% en données publiées, incluant :

Un effet de change positif de 104,3M€ (soit +3,1% des ventes du T1 2021), principalement lié à l’appréciation des dollars américain et canadien contre l’euro

Un effet de périmètre net positif de 240,0M€ (soit +7,2% des ventes du T1 2021), résultant principalement de l’acquisition de Mayer aux Etats-Unis

Un effet calendaire positif de +3,1%, notamment dû à des spécificités comptables aux Etats-Unis.





En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de +16,0%, reflétant :

Une excellente performance en Amérique du Nord avec la poursuite de la reprise, et une forte résilience en Europe s’expliquant par des effets de base plus difficiles, compensant une moindre croissance en Asie-Pacifique, où l’activité avait repris plus rapidement que dans les autres zones géographiques touchées par la pandémie.

De fortes tendances sous-jacentes liées à l’électrification et une demande croissante en solutions d’efficacité énergétique, dans un contexte de hausses des coûts de l’énergie, illustré par la croissance à des rythmes supérieurs à celle du Groupe de catégories de produits comme le photovoltaïque, les véhicules électriques et les produits de climatisation/chauffage.

Un environnement tarifaire favorable sur les produits câbles (contribution de 4,1% au T1 2022 vs. 2,9% au T1 2021) et hors-câbles (contribution de 9,1% sur le trimestre), s’expliquant par l’effet report des prix passés en 2021 et de nouvelles hausses enregistrées en 2022.

Une nouvelle croissance de la digitalisation dans nos trois géographies, avec des ventes digitales représentant dorénavant 25,5% des ventes du Groupe hors Mayer, en hausse de +201 bps comparé au T1 2021, ou 23,6% des ventes, en hausse de +177bps en incluant Mayer, qui présente un faible taux de pénétration digitale. Les tendances ont été positives en Europe (atteignant 35,0% des ventes, une hausse de +166bps), en Amérique du Nord (progressant à 12,4% des ventes, soit une augmentation de +304bps incluant Mayer) et en Asie-Pacifique (à 4,6% des ventes, en progression de +72 bps).

Sur le trimestre, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement demeurent inchangées et nous n'attendons pas d'amélioration avant le deuxième semestre de l'année, la visibilité restant faible (confinement en Chine, guerre Russie/Ukraine). Cet « environnement de rareté » reste une opportunité pour Rexel, car nous continuons d'aider nos clients à faire face aux pénuries de produits et à la disponibilité de la main-d'œuvre, leur permettant d’accroitre leur efficacité opérationnelle.

Europe (52% des ventes du Groupe) : +13,6% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 1er trimestre, les ventes en Europe ont augmenté de +15,6% en données publiées, incluant un effet de change positif de +0,6%, soit 12,1M€, lié principalement à l’appréciation de la livre sterling et du Franc suisse contre l’euro, et un effet de périmètre négatif de (0,2)%, soit (4,9)M€, en raison des cessions de notre activité en Russie en mars 2022 et d’une activité d’une taille peu significative en France au T1 2021. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de +13,6%.

Chiffres clés (M€) T1 2022 Variation Europe 2 284,8 +13,6% France 865,5 +10,4% Scandinavie 278,5 +12,5% Benelux 257,5 +16,8% Allemagne 226,5 +17,0% Royaume-Uni 223,4 +18,0% Suisse 145,3 +5,6% Autriche 129,3 +16,7% Europe du Sud 85,8 +21,9%

Globalement en Europe, l’activité est restée solide, toujours portée par les activités de proximité et de rénovation. La bonne performance du T1 s’explique par l’accélération du volume et la hausse des prix des produits hors-câbles, malgré les tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement. Plus précisément, dans nos principaux pays :

Les ventes en France (38% des ventes de la région) sont en hausse de +10,4%, avec une progression similaire dans nos 3 marchés finaux. Le trimestre a été marqué par une surperformance significative du marché et une pénétration digitale accrue (28,4% des ventes, en hausse de +328bps). Les activités de service et de véhicules électriques ont favorablement contribué à cette performance globale.

(38% des ventes de la région) sont en hausse de +10,4%, avec une progression similaire dans nos 3 marchés finaux. Le trimestre a été marqué par une surperformance significative du marché et une pénétration digitale accrue (28,4% des ventes, en hausse de +328bps). Les activités de service et de véhicules électriques ont favorablement contribué à cette performance globale. Les ventes en Scandinavie (12% des ventes de la région) sont en hausse de +12,5%, marquées par un début d’année ralenti, principalement en Suède, du fait de la pandémie. Néanmoins, les performances se sont fortement accélérées durant le mois de mars. La croissance des ventes a été principalement tirée par les marchés résidentiel et commercial et soutenue par l’activité photovoltaïque.

(12% des ventes de la région) sont en hausse de +12,5%, marquées par un début d’année ralenti, principalement en Suède, du fait de la pandémie. Néanmoins, les performances se sont fortement accélérées durant le mois de mars. La croissance des ventes a été principalement tirée par les marchés résidentiel et commercial et soutenue par l’activité photovoltaïque. Le Benelux (11% des ventes de la région) a progressé de +16,8%, soutenu par une solide demande du marché résidentiel au Belux, tirée par une forte croissance des produits “verts”, représentant dorénavant 10% du chiffre d’affaires. La croissance des Pays-Bas a été portée par les produits d’énergies renouvelables (dont les produits photovoltaïques, véhicules électriques, de climatisations et chauffages, en hausse d’environ 40% comparé à l’année dernière), dans un environnement de hausses des prix de l’énergie.

(11% des ventes de la région) a progressé de +16,8%, soutenu par une solide demande du marché résidentiel au Belux, tirée par une forte croissance des produits “verts”, représentant dorénavant 10% du chiffre d’affaires. La croissance des Pays-Bas a été portée par les produits d’énergies renouvelables (dont les produits photovoltaïques, véhicules électriques, de climatisations et chauffages, en hausse d’environ 40% comparé à l’année dernière), dans un environnement de hausses des prix de l’énergie. Les ventes en Allemagne (10% des ventes de la région) affichent une forte croissance de +17,0%, soutenues par les marchés résidentiel et industriel. Le résidentiel a été tirée par la demande pour les produits photovoltaïques (en hausse de 190%, contribuant pour 550bps). La demande industrielle a été portée par les marchés du métal, de l’énergie & de l’eau, compensant une faible demande du secteur automobile.

(10% des ventes de la région) affichent une forte croissance de +17,0%, soutenues par les marchés résidentiel et industriel. Le résidentiel a été tirée par la demande pour les produits photovoltaïques (en hausse de 190%, contribuant pour 550bps). La demande industrielle a été portée par les marchés du métal, de l’énergie & de l’eau, compensant une faible demande du secteur automobile. Les ventes du Royaume-Uni (10% des ventes de la région) ont progressé de +18,0% grâce à une forte demande des marchés résidentiel et commercial. Les tendances sont solides dans les 3 marchés.





Cession de notre activité en Russie

Avec un chiffre d’affaires d’environ 10M€ généré en 2021, Rexel a une exposition limitée en Russie (moins de 0,1% des ventes du Groupe).

En raison des récents évènements dans la région, Rexel a pris la décision de céder l’intégralité de son activité à travers un Management Buy Out (MBO) qui a été finalisé le 23 mars 2022.

Amérique du Nord (40% des ventes du Groupe) : +21,6% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 1er trimestre, les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de +67,5% en données publiées, intégrant un effet de change positif de +7,4%, soit 78,1M€, dû à l’appréciation des dollars américain et canadien par rapport à l’euro, un effet de périmètre positif de +23,7%, soit 249,8M€, lié à l’acquisition de Mayer aux Etats-Unis ainsi qu’un effet calendaire positif de +6,1%. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont progressé de +21,6%, tirées par les Etats-Unis et le Canada.

Chiffres clés (M€) T1 2022 Variation Amérique du Nord 1 764,6 +21,6% Total Etats -Unis 1 432,3 +23,2% Mayer +27,5% Etats -Unis excl. Mayer +22,1% Gulf Central +42,0% Mountain Plains +33,9% Northwest +24,6% Florida +23,0% Southeast +16,4% California +14,3% Midwest +12,8% Northeast (0,6)% Canada 332,3 +14,9%

En ligne avec la tendance du T4 21, l’Amérique du Nord poursuit sa reprise grâce à une hausse des volumes et des prix des produits hors-câbles. Les carnets de commandes ont encore augmenté durant le trimestre.

Aux Etats-Unis (81% des ventes de la région), les ventes ont affiché une solide croissance de +23,2% à jours constants, avec des dynamiques positives dans toutes les régions, y compris celles du Northwest malgré un effet de base difficile, du Mountain Plains (solide demande à Las Vegas et Denver), et du Gulf Central (reprise dans le pétrole & gaz). Par marché, les trois marchés finaux ont progressé à un rythme similaire avec des tendances positives des activités commerciales et résidentielles et une reprise de l’industrie en raison d’un effet de base plus facile. Le carnet de commandes reste solide, en hausse de +63% à fin mars 2022 comparé à l’année dernière. Mayer affiche une belle progression, en hausse de +27,5%, et le processus d’intégration se déroule conformément à nos attentes. Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs de synergies revues à la hausse en février 2022.

(81% des ventes de la région), les ventes ont affiché une solide croissance de +23,2% à jours constants, avec des dynamiques positives dans toutes les régions, y compris celles du Northwest malgré un effet de base difficile, du Mountain Plains (solide demande à Las Vegas et Denver), et du Gulf Central (reprise dans le pétrole & gaz). Par marché, les trois marchés finaux ont progressé à un rythme similaire avec des tendances positives des activités commerciales et résidentielles et une reprise de l’industrie en raison d’un effet de base plus facile. Le carnet de commandes reste solide, en hausse de +63% à fin mars 2022 comparé à l’année dernière. Mayer affiche une belle progression, en hausse de +27,5%, et le processus d’intégration se déroule conformément à nos attentes. Nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs de synergies revues à la hausse en février 2022. Au Canada (19% des ventes de la région), les ventes ont progressé de +14,9% à jours constants. La performance du T1 a été soutenue par le marché industriel, en hausse d’environ 20%, contribuant pour environ 900bps, grâce à une solide demande dans le pétrole et gaz et le minerai.

Asie-Pacifique (8% des ventes du Groupe) : +5,5% au T1 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 1er trimestre, les ventes en Asie-Pacifique ont augmenté de +9,1% en données publiées, incluant un effet de change positif de +4,7%, soit 14,2M€ en raison de l’appréciation du renminbi chinois contre l’euro et d’un effet de périmètre négatif de (1,7)%, soit (5,0)M€, dû à la cession de Rexel Arabie Saoudite au T4 2021. A données comparables et à nombre de jours constant, les ventes sont en hausse de +5,5%.

Chiffres clés (M€) T1 2022 Variation Asie-Pacifique 328,0 +5,5% Australie 131,3 +4,1% Chine 145,5 +4,8%

Dans le Pacifique (49% des ventes de la région), les ventes sont en hausse de +5,5% en données comparables et à nombre de jours constant. Plus particulièrement : En Australie (82% des ventes du Pacifique), les ventes progressent de +4,1%, tirées par la hausse des prix, compensant un début d’année plus lent, impacté par des conditions climatiques difficiles notamment dans les régions du New South Wales & Queensland ainsi que par des pénuries de main d’oeuvre dans un contexte de pandémie.



En Asie (51% des ventes de la région), les ventes progressent de +5,5% en données comparables et à nombre de jours constant : En Chine (86% des ventes de l’Asie), les ventes sont en hausse de +4,8%. Cette accélération a été tirée par une demande provenant des municipalités, des énergies renouvelables et des infrastructures & transports, compensant une moindre demande dans l’automobile et l’alimentation & les boissons, en raison des pénuries de puces électroniques ainsi que de la situation pandémique persistante. Le trimestre a bénéficié de la hausse des prix. Enfin, les commandes progressent fortement. Le prochain trimestre devrait être affecté par le récent confinement mis en place dans les grandes villes.



OBJECTIFS 2022

Nous demeurons confiants dans l’atteinte des objectifs 2022, malgré les incertitudes géopolitiques et macro-économiques.

Tirant parti de notre transformation et de notre efficacité accrue, nous visons pour 2022, à périmètre et taux de change comparables* :

Une croissance des ventes à jours constants entre 4% et 6% ;

Une marge d'EBITA 1 ajusté supérieure à 6% ;

ajusté supérieure à 6% ; Une conversion de free cash flow 2 supérieure à 60%





* Prenant pour hypothèse qu'il n'y ait pas de détérioration grave de l'environnement sanitaire

Une feuille de route stratégique actualisée sera présentée lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra le 16 juin 2022 dans l’agence la plus importante du Groupe située à Zurich.

1 En excluant (i) l’amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et (ii) l’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre.

2 FCF avant intérêts et impôts / EBITDAaL

NB : Les impacts estimés par trimestre (i) des effets calendaires par géographie, (ii) des variations de périmètre de consolidation et (iii) des effets de change (fondés sur des hypothèses de taux moyens sur le reste de l’année pour les principales devises du Groupe) sont présentés en détail en annexe 2.

CALENDRIER

3 juin 2022 Date de détachement du dividende

7 juin 2022 Mise en paiement du dividende de 0,75€ par action (prime d’émission)

16 juin 2022 Capital Markets Day

28 juillet 2022 Résultats du premier semestre 2022

INFORMATION FINANCIERE

Une présentation des ventes du 1 er trimestre 2022 est disponible sur le site web de Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 24 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 14,7 milliards d’euros en 2021.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com .

CON TACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com PRESSE Sara DU REAU +33 6 60 31 77 72 sara.dureau@rexel.com Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

GLOSSAIRE

L’EBITA PUBLIE (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et charges.

L’EBITA AJUSTE est défini comme l’EBITA publié retraité de l’estimation de l’effet non récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et avant autres produits et charges.

L’ EBITDAaL est défini comme L’EBITDA après déduction des loyers payés au titre des contrats de location capitalisés conformément à IFRS 16.

LE RESULTAT NET RECURRENT est défini comme le résultat net ajusté de l’effet non récurrent du cuivre, des autres produits et autres charges, des charges financières non récurrentes, déduction faite de l’effet d’impôt associé aux éléments ci-dessus.

LE FREE CASH-FLOW ou FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE est défini comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements opérationnels nets.

L’ENDETTEMENT FINANCIER NET est défini comme les dettes financières diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette inclut les dérivés de couverture.

ANNEXES

Pour les annexes, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

AVERTISSEMENT

Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles constituaient environ 17% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition. Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques commerciales des fournisseurs et de l'environnement conc urrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe, appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel :

- l'effet récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiell ement le chiffre d'affaires du Groupe

- l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus, jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif four nisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente de la variation des charges administratives et commerciales.

L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée. Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets ainsi mesurée est raisonnable.

Ce document peut contenir des donnée s prévisionnelles. Par leur nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement universel enregistré auprès de l'AMF le 10 mars 2022 sous le n° D.22-0083). Aucune gara ntie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun e ngagement de modifier, confirmer ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué, sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint.

Les données de marché et sectorielles ainsi q ue les informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de publications ind ustrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 10 mars 2 022 sous le n° D.22-0083, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice 2021, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).



Pièce jointe