Vente-unique : "une dynamique vertueuse d'amélioration de sa marge brute"

(AOF) - Sur l'exercice 2023-2024, le groupe Vente-unique.com a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 178,7 millions d'euros, en progression de 10,1% sur un an, malgré le recul transitoire de la vente de prestation logistique dans le cadre du repositionnement de cette activité jusqu'ici mono-client. Il poursuit "la dynamique vertueuse d'amélioration de sa marge brute", qui progresse de nouveau sur l'exercice pour atteindre 57,9% (56,2% en 2022-2023), notamment en raison de bonnes conditions d'achat des marchandises et de la croissance des revenus de la marketplace.

L'Ebitda ajusté du groupe ressort à 19,5 millions d'euros, soit 10,9% du chiffre d'affaires, avec une progression plus marquée que celle du chiffre d'affaires (+12,7% vs +10,1%).

Après déjà une forte croissance sur l'exercice précédent (+18,2%), le volume d'affaires global annuel a poursuivi sa trajectoire de croissance dynamique (+15,6%) et atteint 233,2 millions d'euros. Cette nouvelle forte progression, malgré un marché domestique morose (-5,8%), s'explique par la performance des deux principaux relais de croissance du groupe, à savoir la place de marché, toujours en progression régulière dans les 8 pays où elle est déployée, et l'international, où le groupe a réalisé plus de la moitié de ses ventes et a notamment bénéficié du dynamisme économique de la péninsule ibérique.

En outre, le groupe proposera lors de sa prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,38 euro par action au titre de l'exercice 2023-2024, offrant un rendement de l'ordre de 3%.

"Alors que les dépenses d'ameublement ne devraient pas connaître de rebond significatif, dans un contexte géopolitique européen anxiogène, le groupe Vente-unique.com mettra tout en œuvre pour continuer de croître plus rapidement que le marché, fort d'un premier trimestre 2024-2025 de nouveau en croissance à deux chiffres, et d'afficher une rentabilité toujours exemplaire", déclare l'entreprise au sujet de ses perspectives.

