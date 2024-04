Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vente-unique: objectif relancer la marque Habitat information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com a annoncé mardi qu'il avait l'intention de relancer la marque d'objets et d'ameublement Habitat dans le cadre d'un accord de licence conclu avec le groupe Cafom.



Afin de redonner vie à cette marque qu'il considère 'iconique', le spécialiste de la vente en ligne de mobilier dit vouloir capitaliser sur ses atouts, à commencer par son modèle désintermédié.



En contrôlant tous les maillons de la chaîne de valeur, depuis la fabrication jusqu'à la distribution, le groupe dit vouloir donner la priorité à la satisfaction du client.



Dans un communiqué, Vente-unique.com dit d'ores et déjà travailler sur la prochaine collection Habitat, avec l'idée de conserver tous les fondamentaux de la marque.



D'ici à cet été, le site marchand d'Habitat sera réactivé et proposera une sélection des références incontournables de la marque.



L'accord, d'une durée initiale de trois ans, s'accompagne d'une rémunération forfaitaire de 600.000 euros par an versée par Vente-unique.com à Cafom, ainsi que d'une option d'achat pour un prix de 15 millions d'euros.



Habitat avait été mis en liquidation judiciaire fin 2023, Cafom souhaitant se recentrer sur l'exploitation de ses franchises en Outre-Mer et sur ses sites de commerce en ligne.



A la suite de cette défaillance, environ 9000 clients de l'enseigne Habitat s'étaient trouvés lésés, n'ayant pu être livrés ni remboursés des produits commandés et payés, pour un préjudice total évalué à environ neuf millions d'euros.



Vente-unique.com s'est engagé à étudier chaque dossier et à revenir vers les clients, affichant notamment l'intention de leur proposer à titre gracieux des bons d'achat.



Suite à ces annonces, le titre Vente Unique lâchait plus de 6% mardi à la Bourse de Paris, tandis que l'action Cafom s'adjugeait près de 1,5%.





