VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com reçoit la médaille d'or d'EthiFinance pour sa performance ESG

Communiqué de presse

Paris, le 7 janvier 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, est fier d'annoncer qu'EthiFinance ESG Ratings, agence européenne de référence en matière de notation des performances ESG (environnement, social et gouvernance), lui a décerné son certificat « niveau or » afin de récompenser ses performances de l'année 2023.

EthiFinance ESG Ratings évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères, répartis en 4 catégories : environnement, social, gouvernance et parties prenantes externes.

Au titre de l'année 2023, Vente-unique.com a obtenu un score de 74/100, en très forte progression par rapport à 2022 (+19 points) et 2021 (+30 points).

Le Groupe enregistre notamment des progrès remarquables dans la catégorie « Environnement » avec un score de 78 points, qui vient récompenser les nombreuses mesures et initiatives menées sur le sujet par Vente-unique.com.

Enfin, cette performance obtenue sur l'année 2023 permet à Vente-unique.com de se positionner nettement au-dessus de son benchmark (+24 points), dans le top 5% de son secteur (la consommation discrétionnaire) et en 3 ème position de son sous-secteur, à savoir la vente au détail.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2023-2024 le 14 janvier 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32