VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com reçoit de nouveau la médaille d'or d'EthiFinance pour sa performance ESG
12/01/2026

Paris, le 12 janvier 2026. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, est heureux d'annoncer qu'EthiFinance ESG Ratings, agence européenne de référence en matière de notation des performances ESG (environnement, social et gouvernance), lui a décerné pour la deuxième année consécutive son certificat « niveau or » afin de récompenser ses performances de l'année 2024 [1] .

EthiFinance ESG Ratings évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères, répartis en 4 catégories : environnement, ressources humaines (social), parties prenantes externes (social) et gouvernance.

En 2025 (à partir des données de l'année 2024), Vente-unique.com a obtenu un score de 71/100, soit une progression régulière par rapport à 2023 (+17 points) et 2024 (+5 points).

Le Groupe a ainsi consolidé les progrès réalisés ces dernières années dans les différentes dimensions et a notamment doublé son score dans la catégorie « parties prenantes externes », en publiant notamment pour la 1 ère fois des résultats des enquêtes de satisfaction client.

Enfin, cette notation obtenue en 2025 permet à Vente-unique.com de se positionner bien au-dessus de son benchmark (+20 points), en 6 ème position (sur 115 sociétés) de son classement sectoriel (la vente au détail) et en 2 ème position de son sous-secteur, à savoir la vente au détail aux consommateurs.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2024-2025 le 13 janvier 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

[1] La notation 2025 est basée sur les données de l'année fiscale 2024.


    là on a des critères ESG vérifiés sur papier pas de le monde réel... il y a 2 ans (2024) je suis allé aux WC à VU pré st gervaiscela datait des années 1970... la taille du local WC faiait à peine 1m2 l'évier d'entrée faisait même pas 5050cm et il n'y avait pas de savon pour se laver les mains. les portes verouillaient quasi avec un petit loquet brinquebalant....... je suis très étonné du classement social !

