VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com labellisé European Rising Tech

3 juillet 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce avoir reçu le Label European Rising Tech attribué par Euronext.

Vente-unique.com a été sélectionné pour faire partie du label European Rising Tech qui récompense 98 sociétés particulièrement performantes à partir d'un univers de plus de 350 small & mid cap Tech cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT.

Le comité d'Euronext a identifié que Vente-unique.com a fait preuve d'une solide performance de son activité économique et boursière.

Les sociétés labellisées totalisent une capitalisation boursière de 23 milliards d'euros, pour 21 milliards d'euros négociés sur les marchés sur un an, confirmant le fort engouement que manifestent les investisseurs pour les valeurs Tech cotées sur Euronext.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2019-2020,

le 22 juillet 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

