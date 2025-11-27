VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com élu Service Client de l'Année 2026 en France pour la 4ème année consécutive

Communiqué de presse

Paris, le 27 novembre 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, est fier d'annoncer qu'il a été élu Service Client de l'Année 2026 en France dans la catégorie Mobilier et décoration [1] pour la 4 ème année consécutive.

Cette distinction a été attribuée à la suite d'une évaluation par des clients mystères sur les cinq critères suivants, qui couvrent l'ensemble des dimensions du service client :

Appels téléphoniques ;

E-mails et/ou formulaires ;

Navigations internet ;

Réseaux sociaux ;

Chat.

Vente-unique.com réussit la performance d'obtenir un score en progression sur un an pour la quasi-totalité de ces critères et améliore une nouvelle fois sa notation globale (17,71/20, vs 17,39 en 2025, 17,38 en 2024 et 17,19 en 2023).

Un prix qui vient récompenser l'engagement de tout un Groupe depuis sa création

Vente-unique.com démontre une fois de plus toute la pertinence de son organisation interne afin d'apporter la meilleure réponse possible à ses clients. Avec plus de 3 millions de clients livrés depuis son lancement, la satisfaction client est au cœur du modèle du Groupe et contribue directement à son succès en favorisant la fidélisation et le renouvellement des achats .

Après avoir atteint un niveau d'activité record en 2024-2025 (volume d'affaires global en croissance de 18,2% à 275,7 M€ et chiffre d'affaires en croissance de +12,5% à 200,1 M€), Vente-unique.com s'appuiera pleinement sur l'efficacité de son service client et ses relais de croissance (place de marché, marque Habitat, international et prestations logistiques) pour poursuivre sa dynamique commerciale en 2025-2026.

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

