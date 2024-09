VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com boucle un nouvel exercice de forte croissance rentable et se dote d'une seconde plateforme logistique

Communiqué de presse

Un exercice 2023-2024 marqué par une croissance à deux chiffres et une rentabilité exemplaire dans un contexte toujours morose pour le secteur du mobilier et de l'aménagement ;

Des perspectives toujours solides avec le déploiement international, la montée en puissance de la place de marché et la relance de la marque Habitat ;

Vente-unique.com se dote des moyens de poursuivre son développement avec la préparation d'une seconde plateforme logistique, qui permettra de doubler les capacités du Groupe en 2026.

30 septembre 2024. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, revient sur les principaux faits marquants de l'exercice 2023-2024 et anticipe l'avenir avec confiance, en annonçant la préparation d'une seconde plateforme logistique.

Un exercice marqué par un fort niveau d'activité, en ligne avec les objectifs

Malgré la conjoncture morose qui affecte toujours le marché de l'ameublement, Vente-unique.com se distingue une nouvelle fois par une forte dynamique commerciale et le maintien d'un rythme de croissance à deux chiffres. Pour rappel, le volume d'affaires global sur les 9 premiers mois de l'exercice affiche ainsi une forte progression de 17,7% et atteint 172,6 M€ , porté par les belles performances réalisées à l'international et la montée en puissance continue de la place de marché.

Alors que son exercice 2023-2024 prend fin aujourd'hui, Vente-unique.com est d'ores-et-déjà en mesure d'affirmer que les perspectives annoncées , à savoir une croissance annuelle à deux chiffres du volume d'affaires global et un nouvel exercice de croissance rentable, seront tenues.

De nouvelles étapes franchies dans la construction du Groupe

L'exercice a également été marqué par la reprise de l'exploitation en ligne de la marque Habitat au printemps et sa relance progressive à compter de la rentrée 2024. La nouvelle collection sera progressivement lancée d'ici la fin de l'année afin de reconquérir le public avec des articles dans la tradition de la marque iconique, celle du premium accessible. La montée en puissance d'Habitat est prévue tout au long de l'année 2025 et s'appuiera sur les forces de Vente-unique.com, à savoir sa maîtrise de la chaîne logistique, sa culture digitale et son service client reconnu.

Sur l'exercice, Vente-unique.com a donc œuvré pour devenir un Groupe désormais capable d'adresser les principaux segments du marché du meuble , avec de nombreuses synergies permettant des économies d'échelle importantes au service de la rentabilité et de la satisfaction client.

L'élaboration de ce modèle vertueux permet au Groupe d'afficher sa confiance dans l'avenir et de disposer encore de nombreux leviers de croissance , notamment à travers les commissions générées par sa place de marché, les prestations logistiques proposées aux vendeurs tiers ( fulfillment ) ou le retail media à partir de 2025.

Vente-unique.com affiche sa confiance dans sa trajectoire de croissance en doublant ses capacités logistiques à l'horizon 2026

Dans ce contexte favorable, Vente-unique.com annonce se doter d'une seconde plateforme logistique de 62 000 m² à Montbeugny, près de Moulins dans l'Allier, sous la forme d'un bail en état futur d'achèvement (BEFA). Ce nouveau site logistique d'ampleur permettra au Groupe d'accroître significativement ses capacités de traitement de flux logistiques dès l'automne 2025 et de doubler ses capacités actuelles à l'horizon 2026 .

Avec cette seconde plateforme après Amblainville (Oise), Vente-unique.com entend accompagner, tant en France qu'en Europe, la croissance organique soutenue des activités du Groupe et proposer ses services de logistique à des vendeurs tiers du secteur de l'ameublement et de la maison.

Le Groupe démontre ainsi sa confiance dans sa capacité à poursuivre une croissance régulière année après année et se donne ainsi les moyens d'être au rendez-vous de ses ambitions.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2023-2024, mercredi 13 novembre 2024

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

