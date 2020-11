VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com annonce sa participation à la 12ème édition du MidCap Event de Genève

30 novembre 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce aujourd'hui sa participation à la 12ème édition du MidCap Event de Genève qui aura lieu en format digital le 1er et 2 décembre 2020.

À cette occasion, le management reviendra sur les derniers développements de la société et ses perspectives dans un marché européen du meuble en pleine transformation digitale.

Pour rappel, Vente-unique.com a dépassé pour la première fois la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires[1] (118,9 M€) au terme d'un exercice en croissance de +24%, supérieure à l'objectif d'une progression de 20%, et a annoncé que les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 témoignent d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme comparable à celui du 2nd semestre 2019-2020. La société vise une marge d'Ebitda annuelle supérieure à celle de l'exercice 2018-2019 (7,1%) et traduisant une rentabilité à deux chiffres sur le 2ème semestre 2019-2020.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2019-2020,

le 11 janvier 2021 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,5 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

[1] Chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2019-2020 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.