VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com accélère sa dynamique de croissance rentable au 1er semestre 2025-2026 grâce à une offre toujours plus attractive et une plateforme technologique et logistique de premier plan

Volume d'affaires global de 159,7 M€, en hausse de +20,9% ;

; Chiffre d'affaires consolidé de 112,8 M€, en progression de +15,3% (dont +18,9% au 2 ème trimestre) ;

; Ebitda ajusté toujours à deux chiffres (10,8%) , intégrant les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique du Groupe (impact estimé à environ 1 point de marge) ;

, intégrant les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique du Groupe (impact estimé à environ 1 point de marge) ; Bénéfice semestriel de 5,0 M€ , en progression sur un an (+2,5%) ;

, en progression sur un an (+2,5%) ; Trésorerie brute de 31,1 M€ , après paiement partiel (5,0 M€) pour l'acquisition de la marque Habitat et les aménagements du nouveau site logistique et avant paiement du dividende (4,8 M€, soit 0,50 € par action). La trésorerie nette de dettes financières atteint 24,8 M€ ;

, après paiement partiel (5,0 M€) pour l'acquisition de la marque Habitat et les aménagements du nouveau site logistique et avant paiement du dividende (4,8 M€, soit 0,50 € par action). La trésorerie nette de dettes financières atteint 24,8 M€ ; Accélération du déploiement européen afin de soutenir la trajectoire de croissance : 5 pays nouveaux pays pour Vente-unique.com et la place de marché ainsi que 8 nouveaux pays pour Habitat au cours des 12 derniers mois et 4 nouveaux pays programmés ;

: 5 pays nouveaux pays pour Vente-unique.com et la place de marché ainsi que 8 nouveaux pays pour Habitat au cours des 12 derniers mois et 4 nouveaux pays programmés ; Très forte dynamique commerciale au 3 ème trimestre 2025-2026 , confortant la capacité du Groupe à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

16 juin 2026. Le Groupe Vente-unique.com, plateforme de référence du Home & Living en Europe, annonce ses résultats non audités du 1 er semestre de l'exercice 2025-2026 (période du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 15 juin 2026. Le rapport financier semestriel sera publié le 29 juin 2026.

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « Nous avons réalisé un premier semestre particulièrement dense et structurant , marqué à la fois par l'accélération de notre dynamique commerciale et par plusieurs avancées majeures pour le Groupe. Ces succès nous permettent aujourd'hui d'achever une étape clé de notre transformation et de nous affirmer comme une plateforme européenne de référence du Home & Living .

Le site Vente-unique.com, qui exprime désormais pleinement la valeur et la désirabilité de notre offre, a encore renforcé sa dynamique de croissance. Dans le même temps, nous avons finalisé l'acquisition de la marque iconique Habitat, dont la dynamique commerciale ne se dément pas, tandis que notre place de marché poursuit son inexorable montée en puissance à l'échelle européenne. Ces relais de croissance renforcent la solidité et la résilience de notre modèle.

Surtout, notre plateforme digitale, intégrée et scalable à l'échelle européenne s'appuie sur une technologie boostée par les apports de l'intelligence artificielle, et une logistique renforcée par un investissement maîtrisé afin d'ouvrir notre second site, qui accroît de 75% notre capacité installée et soutient ainsi durablement notre croissance. Notre trajectoire est également amplifiée par notre expansion internationale, avec 5 nouveaux pays (Danemark, Norvège, Suède, Irlande, Royaume-Uni) en phase de conquête et 4 nouveaux territoires en ligne de mire (Finlande, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie).

Vente-unique.com peut ainsi s'appuyer sur des actifs stratégiques différenciants, des barrières à l'entrée fortes et des sources de revenus à la fois diversifiées et résilientes.

Nous abordons ainsi le second semestre avec détermination et avec l'ambition de délivrer un nouvel exercice de croissance rentable. »

Vente-unique.com, une véritable plateforme européenne du Home & Living

Après 20 ans d'une construction méticuleuse marquée par l'élaboration de la meilleure proposition de valeur possible et un déploiement progressif à l'échelle européenne, le Groupe Vente-unique.com finalise sa transformation en une plateforme européenne du Home & Living . Celle-ci s'articule autour de trois piliers complémentaires créateurs de valeur : le site Vente-unique.com , l'offre premium développée autour de la propriété de la marque Habitat et une place de marché sélective, qui renforce la profondeur de l'offre et les relais de croissance du Groupe.

Destinée à un marché de 400 millions de consommateurs européens, cette offre commerciale complète repose sur une plateforme agile et scalable qui assure la rentabilité du Groupe depuis sa création et lui permet de s'étendre régulièrement à l'international : un ERP de pointe totalement piloté en interne garantissant une expérience d'achat optimale et deux sites logistiques permettant une livraison rapide et un haut niveau de satisfaction client. Ces actifs stratégiques forment autant de puissantes barrières à l'entrée et constituent un socle solide pour une trajectoire de croissance durable.

Dans un marché européen de l'ameublement en consolidation, le Groupe Vente-unique.com bénéficie d'un positionnement favorable pour continuer à surperformer son marché. Cette capacité s'appuie sur plusieurs moteurs de croissance : l'augmentation de la base clients, portée par la montée en puissance structurelle du e-commerce et l'avantage compétitif des acteurs de confiance, l'élargissement de l'offre produits, l'accélération du déploiement international et la montée en puissance de sources de revenus complémentaires.

Une performance commerciale de nouveau remarquable

Normes IFRS (en K€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Volume d'affaires global [1] 132 106 159 674 +20,9% Chiffre d'affaires 97 840 112 823 +15,3% Dont France 48 896 53 026 +8,4% Dont Europe du Nord et de l'Est [2] 32 693 40 060 +22,5% Dont Europe du Sud [3] 16 251 19 737 +21,4%

Le Groupe Vente-unique.com a démontré sa capacité à accélérer sa trajectoire de croissance sur le premier semestre de l'exercice, en tirant pleinement partie du dynamisme de ses relais de croissance. Ainsi, le volume d'affaires global atteint 159,7 M€, en hausse +20,9%, porté notamment par la forte dynamique de la place de marché, qui se distingue par la profondeur de l'offre proposée et ses gains continus de parts de marché à travers l'Europe.

Dans un marché du meuble pourtant sous pression en Europe, le Groupe Vente-unique.com confirme son positionnement tout terrain pour capter la croissance structurelle du e-commerce. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +15,3%, à 112,8 M€, avec une accélération notable entre le 1er trimestre (+11,7%) et le 2ème trimestre (+18,9%).

Les relais de croissance activés depuis plusieurs années démontrent une fois de plus toute leur pertinence. L'international, qui représente désormais 54% des ventes (+3 points par rapport au dernier exercice), affiche une croissance supérieure à 20% par rapport au 1er semestre 2024-2025, soutenue à la fois par des gains de parts de marché dans les pays déjà couverts et les récentes ouvertures, notamment dans les 3 pays scandinaves au cours du semestre. La mise en service du second site logistique à Moulins au cours du semestre vient pérenniser la trajectoire de développement du Groupe, qui dispose désormais d'une capacité totale de 145 000 m².

Une nouvelle performance très solide

Normes IFRS (en M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Volume d'affaires global 132,1 159,7 +20,9% Chiffre d'affaires 97,8 112,8 +15,3% Marge brute 57,7 68,7 +18,9% % du chiffre d'affaires 59,0% 60,9% +1,9 point Ebitda ajusté [4] 11,2 12,2 +8,9% % du chiffre d'affaires 11,4% 10,8% -0,6 point Résultat opérationnel courant 6,7 6,9 +3,5% % du chiffre d'affaires 6,8% 6,1% -0,7 point Résultat opérationnel 6,7 7,0 +3,7% Résultat financier (0,1) (0,3) - Charges d'impôts (1,8) (1,7) +6,9% Résultat Net 4,9 5,0 +2,5%

Dans un environnement contrasté pour le marché de l'ameublement, le Groupe Vente-unique.com affiche une nouvelle croissance de son taux de marge brute, qui atteint 60,9% sur le semestre (59,0% au 1 er semestre 2024-2025). Cette hausse de 1,9 point valide la très bonne proposition de valeur élaborée par le Groupe, qui s'appuie également depuis plusieurs mois sur un site internet encore plus esthétique, avec une expérience client enrichie et une désirabilité accrue par la mise en scène des produits favorisée par l'IA. Le taux de marge est également enrichi des commissions issues de la place de marché.

Le 1 er semestre de l'exercice a été marqué par l'ouverture progressive du second site logistique du Groupe à Moulins. Cette mise en service s'est accompagnée de coûts non récurrents, principalement liés au recours à des personnels intérimaires et à des transferts de stocks entre les deux sites logistiques. Les autres charges opérationnelles sont restées globalement maîtrisées, en cohérence avec la hausse de l'activité et la poursuite du déploiement du Groupe dans plusieurs pays européens. Dans ce contexte d'activité soutenue, le Groupe conserve une solide marge d'EBITDA ajustée de 10,8% (après prise en compte d'un impact estimé à environ 1 point lié aux effets ponctuels de l'ouverture du second site logistique), qui demeure supérieure à celle de l'exercice précédent (10,4%) et du second semestre 2024-2025 (9,5%).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (4,5 M€), le résultat opérationnel courant atteint 6,9 M€, en progression sur un an (+3,5%).

Compte tenu d'une charge financière de 0,3 M€ et d'une charge d'impôts de 1,7 M€, le résultat net semestriel ressort à 5,0 M€, en progression par rapport au 1 er semestre 2024-2025 (+2,5%).

Une structure financière toujours solide et reflétant les investissements d'aujourd'hui pour la croissance de demain

Le Groupe est de nouveau parvenu à générer une solide marge brute d'autofinancement de 8,5 M€ (+0,4 M€ par rapport au 1 er semestre 2024-2025). Les stocks ont été renforcés sur le semestre (+7,8 M€) à la suite de l'ouverture du nouveau site logistique de Moulins, ce qui contribuera à renforcer la disponibilité des produits et donc la satisfaction des clients. Cet effet a été en grande partie compensé par l'augmentation des dettes fournisseurs (+2,8 M€), des dettes fiscales (+1,4 M€) et des produits constatés d'avance (+3,5 M€) de sorte que le besoin en fonds de roulement est resté relativement stable.

Le Groupe a finalisé durant le semestre plusieurs investissement significatifs afin de renforcer sa plateforme de croissance future, dont divers aménagements sur le site de Moulins pour 3,6 M€ ; ainsi que l'acquisition des marques Habitat pour 11 M€, dont un premier paiement de 5,0 M€ a déjà été effectué sur l'exercice. Le solde sera réglé en septembre 2026.

Après la prise en compte des emprunts bancaires (+3,2 M€), des crédit-baux (+1,9 M€), du remboursement des dettes locatives (-2,7 M€) et des rachats d'actions (-1,1 M€), la trésorerie brute atteint 31,1 M€ au 31 mars 2026 soit 24,8 M€ de trésorerie nette des dettes financières (6,3 M€). [5]

Perspectives

Après l'ouverture de Vente-unique.com et de la place de marché dans les trois pays scandinaves (Danemark, Norvège, Suède) au 1 er semestre, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Irlande en avril 2026, le Groupe prévoit de poursuivre son déploiement géographique dans les prochains mois avec des lancements en Finlande, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie. Cette poursuite de l'expansion européenne devrait soutenir la dynamique de l'activité à l'international. Fort de son modèle éprouvé en France puis dans de nombreux pays européens, le Groupe estime disposer encore d'un potentiel de développement significatif dans l'ensemble des pays où il est présent.

Vente-unique.com a récemment lancé son offre de retail media à destination des vendeurs du site internet, ce qui contribuera à l'émergence d'un nouveau relais de croissance pour le Groupe.

Dans un contexte géopolitique toujours instable au niveau mondial mais dont les impacts demeurent limités pour le Groupe à ce jour, Vente-unique.com anticipe un 3 ème trimestre une nouvelle fois très dynamique. Le Groupe renouvelle ainsi sa confiance dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026, mardi 21 juillet 2026

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est une plateforme de référence du Home & Living en Europe. La société couvre 16 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement. Vente-unique.com est également propriétaire de la marque Habitat.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 06 24 03 26 52

Annexe 1 :

Normes IFRS (en M€) S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Ebitda ajusté 11,2 12,2 +8,9% Actions gratuites (0,8) (0,9) -12,5% Ebitda 10,4 11,3 +8,9% Amortissements et provisions (3,7) (4,5) -21,6% Résultat opérationnel courant 6,7 6,9 +3,5%

Annexe 2 :

Tableau de flux de trésorerie simplifié (en M€) Trésorerie d'ouverture 32,1 Exploitation Marge brute d'autofinancement +8,5 Variation du BFR -0,4 Investissements Acquisition des marques Habitat -11,0 Investissement site logistique Moulins -3,6 Autres investissements -1,8 Financement Dette groupe liée à l'acquisition des marques Habitat +6,0 Emprunts bancaires +3,2 Crédit baux +1,9 Remboursement des dettes locatives -2,7 Rachat d'actions -1,1 Variation de trésorerie -1,0 Trésorerie de clôture 31,1 Trésorerie nette des dettes financières 24,8

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés.

[2] Allemagne + Autriche + Belgique + Danemark + Luxembourg + Norvège + Pays-Bas + Pologne + Suède + Suisse.

[3] Espagne + Italie + Portugal.

[4] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites.

[5] Voir Annexe 2.