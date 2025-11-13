VENTE-UNIQUE.COM : Vente-unique.com accélère encore sa dynamique de croissance annuelle

Communiqué de presse

Volume d'affaires global annuel record de 275,7 M€, en nette hausse de +18,2% sur un an ;

Chiffre d'affaires consolidé de 200,9 M€, en progression de +12,5%, conforme à la trajectoire de croissance historique du Groupe ;

Poursuite d'une dynamique très favorable pour les relais de croissance (place de marché, Habitat et prestations logistiques) ;

Nouvel exercice de croissance rentable, avec une marge d'EBITDA ajusté [1] annuelle attendue supérieure à 10%.

Paris, le 13 novembre 2025 . Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 4 ème trimestre (période du 1 er juillet 2025 au 30 septembre 2025) et de l'exercice 2024-2025 (période du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025).

Normes IFRS (en K€) T4 2024 T4 2025 Variation

T4 2024-2025 2024 2025 Variation

2024-2025 Volume d'affaires global [2] 60 682 74 668 +23,0% 233 239 275 708 +18,2% Chiffre d'affaires 46 103 52 872 +14,7% 178 655 200 900 +12,5% Dont E-commerce [3] 45 785 51 290 +12,0% 176 095 196 063 +11,3% Dont Logistique 319 1 582 +395,7% 2 560 4 837 +88,9%

Dans la continuité d'un 3 ème trimestre marqué par une très forte accélération de l'activité (+24,8% pour le volume d'affaires global), Vente-unique.com a maintenu un niveau de croissance très élevé au 4 ème trimestre 2024-2025 . Le volume d'affaires global est ainsi en hausse de +23,0% pour atteindre 74,7 M€ et le chiffre d'affaires s'affiche à 52,9 M€, en croissance de +14,7% par rapport au 4 ème trimestre 2023-2024.

Le volume d'affaires global annuel connaît une accélération de sa croissance sur l'exercice (+18,2% après +15,6% en 2023-2024) et ressort à un niveau record de 275,7 M€. Le chiffre d'affaires consolidé enregistre de nouveau une croissance solide (+12,5% par rapport à 2023-2024) et dépasse pour la première fois le cap des 200 M€ sur un exercice, pour atteindre 200,9 M€.

Le chiffre d'affaires E-commerce affiche une solide progression de +11,3%, porté par le succès continu de l'enseigne Vente-unique.com et la première année d'exploitation de la marque Habitat en France, dont les revenus annuels atteignent près de 10 M€. Les nombreuses expertises du Groupe, tant sur le positionnement de son offre, la maîtrise de la chaîne logistique que la qualité de son service client, lui permettent de réaliser cette performance remarquable et de poursuivre ses gains de part de marché tout en maintenant le niveau de ses marges.

Comme anticipé, les revenus issus des prestations logistiques ( fulfillment ) ont pleinement confirmé leur rôle de relais de croissance. Ils ont quasiment doublé sur l'exercice (+88,9%), pour atteindre 4,8 M€. Plus d'une dizaine de clients externes ont été convaincus par l'expertise du Groupe et cette dynamique favorable sera soutenue par l'ouverture programmée du second entrepôt du Groupe près de Moulins (Allier), qui a vocation à accueillir de nouveaux clients externes.

Poursuite d'une dynamique solide dans l'ensemble des zones géographiques

Normes IFRS (en K€) T4 2024 T4 2025 Variation

T4 2024-2025 2024 2025 Variation

2024-2025 Chiffre d'affaires E-commerce 45 784 51 290 +12,0% 176 095 196 063 +11,3% Dont France 21 690 25 606 +18,1% 84 625 95 277 +12,6% Dont Europe du Nord et de l'Est [4] 16 455 17 072 +3,7% 64 275 67 219 +4,6% Dont Europe du Sud [5] 7 640 8 612 +12,7% 27 195 33 567 +23,4%

Le chiffre d'affaires E-commerce affiche une solide croissance annuelle dans l'ensemble des régions couvertes par le Groupe. L'activité en France connaît une forte croissance (+12,6%), portée principalement par les ventes effectuées par la marque Habitat. Le Groupe poursuit sa performance remarquable en Europe du Sud (+23,4%), malgré une base de comparaison très exigeante (+24,1% à la même période l'an dernier). Pour sa part, l' Europe du Nord et de l'Est affiche toujours une croissance solide (+4,6%) avant l'expansion dans les pays scandinaves.

La place de marché a connu une nouvelle accélération de sa croissance, portée par son succès commercial. Elle représente en septembre 2025 près de 21% du volume d'affaires E-commerce en France (contre 17% en septembre 2024) et 19 % au niveau européen (+6 points sur un an). Cette dynamique laisse entrevoir un potentiel de progression encore significatif puisque le Groupe a déployé au début du 1 er trimestre de l'exercice en cours sa place de marché en Autriche et au Luxembourg. Ainsi, 11 pays européens sont désormais couverts.

Un 19 ème exercice de croissance rentable

Dans la continuité de ses performances depuis sa création, Vente-unique.com a réalisé un nouvel exercice de croissance rentable. Dans un marché toujours peu dynamique, le Groupe anticipe pour l'exercice 2024-2025 une marge d'EBITDA ajustée supérieure à 10%, mais toutefois inférieure à celle atteinte l'exercice précédent (10,9%), compte tenu notamment des investissements réalisés (relance commerciale de la marque Habitat et préparation du second entrepôt logistique) pour soutenir la trajectoire commerciale des années à venir et préparer la croissance de demain.

Vente-unique.com prépare plus que jamais la croissance de demain

Dans un contexte toujours exigeant, le Groupe poursuit ses investissements pour atteindre le plein potentiel de ses différents relais de croissance .

Après avoir ouvert le site marchand de la marque Habitat dans les territoires francophones (Suisse et Belgique) en septembre 2025, le Groupe entend répondre à l'intérêt des consommateurs européens pour la marque iconique en préparant actuellement l'ouverture du site en Espagne puis dans les pays germanophones sur l'exercice en cours .

Vente-unique.com entend également s'appuyer sur l'international, véritable moteur de croissance rentable depuis plusieurs exercices . Le Groupe a ainsi démarré ses ventes début novembre sur le marché scandinave (Danemark, Suède et Norvège) . Ce déploiement d'ampleur à l'international a mobilisé l'ensemble des services du Groupe afin de construire une offre adaptée aux spécificité locales et s'appuiera sur une équipe dédiée, composée notamment de collaborateurs natifs. Le Groupe envisage dans un second temps de déployer sa place de marché sur ce même territoire .

Enfin, le second entrepôt du Groupe situé à proximité de Moulins dans l'Allier, ouvrira progressivement, comme anticipé, à compter de fin novembre 2025 . Il permettra notamment de répondre à la demande croissante des consommateurs européens et contribuera, une fois la phase de prospection achevée, à renforcer les revenus issus du fulfillment .

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024-2025, le 13 janvier 2026

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition, les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande et les autres services et revenus facturés

[3] Ventes de produit en direct + commissions sur la place de marché

[4] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[5] Espagne + Italie + Portugal