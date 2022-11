VENTE-UNIQUE.COM : Retour à la croissance au 4ème trimestre 2021-2022 avant la montée en puissance de la place de marché

Communiqué de presse

Progression de +5,1% au 4 ème trimestre ;

Dynamique commerciale favorable dans un contexte de recherche du juste prix par les consommateurs et de rationalisation du marché de la distribution spécialisée ;

Solide EBITDA ajusté attendu ;

Mise en place réussie de la place de marché, puissant relais de croissance pour le prochain exercice.

9 novembre 2022. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2021-2022 (période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022).

Normes IFRS (en K€) 2020 2021 2022 Variation

2021-2022 Variation

2020-2022 1 er trimestre 26 259 44 152 37 621 -14,8% +43,3% 2 ème trimestre 25 221 44 258 35 368 -20,1% +40,2% 3 ème trimestre 31 877 40 810 34 434 -15,6% +8,0% 4 ème trimestre 35 495 34 242 35 986 +5,1% +1,4% Total 118 852 163 462 143 409 -12,3% +20,7%

Après quatre trimestres consécutifs de décroissance, liés à la surconsommation en ligne des ménages européens durant les périodes de confinement, Vente-unique.com a retrouvé le chemin de la croissance au 4 ème trimestre de l'exercice 2021-2022, conformément à son objectif communiqué précédemment. La société termine l'exercice sur un chiffre d'affaires annuel de 143,4 M€, en retrait de 12,3% sur 12 mois mais en progression de +20,7% sur 2 ans. Le « retour à la normale » s'est donc fait sur un niveau d'activité nettement supérieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire, preuve de la poursuite inéluctable du mouvement de transformation digitale du marché de l'ameublement en Europe.

Performance tirée par l'international, malgré le contexte géopolitique

Normes IFRS (en K€) T4 2021 T4 2022 Variation

T4 2021-2022 2021 2022 Variation

2021-2022 France 19 450 19 268 -0,9% 88 458 76 250 -13,8% Europe du Nord et de l'Est [1] 9 755 11 105 +13,8% 51 552 44 716 -13,3% Europe du Sud [2] 5 037 5 613 +11,4% 23 452 22 443 -4,3% Total 34 242 35 986 +5,1% 163 462 143 409 -12,3%

Toutes les régions affichent une nette amélioration de tendance au 4 ème trimestre par rapport au reste de l'exercice, démontrant l'attractivité de l'offre (richesse, disponibilité, juste-prix) dans un contexte où la résurgence de l'inflation et le conflit en Ukraine pèsent sur le moral et la capacité de consommation des ménages.

En France (76,3 M€, soit 53% du chiffre d'affaires annuel), l'activité est revenue proche de son niveau de 2021 (-0,9%) sur les 3 derniers mois de l'année, après un repli de 17,4% sur les 9 premiers mois. La société a piloté ses investissements marketing en prévision du lancement de la place de marché (cf. ci-dessous).

En Europe du Nord et de l'Est (44,7 M€, soit 31% du chiffre d'affaires annuel), la croissance au 4 ème trimestre atteint 13,8% malgré l'impact du conflit en Ukraine sur la consommation des ménages en Allemagne, Autriche et Pologne. Le reste de la zone affiche une solide croissance.

Enfin, l 'Europe du Sud (22,4 M€, soit 16% du chiffre d'affaires annuel) progresse de 11,4% au 4 ème trimestre, porté par la croissance des 3 pays de la zone.

Confirmation de l'objectif d'un nouvel exercice bénéficiaire

Le second semestre a été marqué par les tensions inflationnistes croissantes et l'évolution défavorable des devises. Grâce à sa gestion financière très stricte et sa capacité à adapter sa politique tarifaire, Vente-unique.com confirme son objectif de dégager un Ebitda ajusté [3] positif au 2 nd semestre et exemplaire sur l'exercice 2021-2022 (EBITDA ajusté de 6,9 M€ au 1 er semestre 2021-2022).

Nombreux relais de croissance pour le prochain exercice

Au-delà, la dynamique de retour à la croissance organique enregistrée en fin d'année permet à Vente-unique.com de se projeter sur un nouveau cycle de croissance rentable.

Cette ambition de conquête commerciale est renforcée par l'assainissement en cours du marché européen de la distribution et l'attractivité de l'offre désormais complétée par le lancement de la nouvelle place de marché. Après une phase d'expérimentation réalisée avec succès tout au long de l'été, Vente-unique.com vient de démarrer la phase de montée en puissance. À ce jour, plus de 100 000 nouvelles références émanant de 80 vendeurs minutieusement sélectionnés viennent enrichir l'expérience client en France, avant un déploiement progressif à l'international.

Dans ce cadre, Vente-unique.com a intégré, au 1 er octobre 2022, les actifs de Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville. Cette opération, qui renforce l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com, permettra de fournir une prestation complète, comprenant la logistique, aux clients de sa place de marché.

Prochain rendez-vous : résultats 2022, mercredi 11 janvier 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

[3] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nZqblZqYlZqVyGtukpxsmGOWb5hmxGfKZ2SdmWpqmJqUmHFjnW+TbZ3IZnBolmpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77152-vu_cp_ca_2021-2022_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com