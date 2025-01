VENTE-UNIQUE.COM : Résultats annuels 2023-2024 : Vente-unique.com poursuit sa trajectoire remarquable de croissance rentable et prépare sereinement l'avenir

Communiqué de presse

Volume d'affaires global annuel record de 233,2 M€ (+15,6% sur un an) ;

Chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe de 178,7 M€ (+10,1%), supérieur à celui de la période « Covid » ;

Nouvelle progression du résultat opérationnel courant (10,9 M€, +3,4%) et du résultat net (7,4 M€, +4,3%), malgré plusieurs vents contraires ;

Niveau de trésorerie toujours solide à 25,7 M€, permettant de proposer un nouveau dividende (0,38 € / action soit 3% de rendement) ;

Objectif de croissance en 2025, porté notamment par la montée en puissance de la marque Habitat, et de rentabilité toujours exemplaire tout en poursuivant les investissements d'avenir.

14 janvier 2025. Le Groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce ses résultats non audités de l'exercice 2023-2024 (période du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024). Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 13 janvier 2025. Le rapport financier annuel sera publié le 30 janvier 2025, après finalisation des procédures d'audit.

Groupe

Vente-unique.com Groupe

Vente-unique.com Variation Normes IFRS (en M€) 2022-2023 2023-2024 Volume d'affaires global 201,7 233,2 +15,6% Chiffre d'affaires 162,3 178,7 +10,1% Marge brute 91,3 103,5 +13,4% % du chiffre d'affaires 56,2% 57,9% +1,7 point Ebitda ajusté [1] 17,3 19,5 +12,7% % du chiffre d'affaires 10,7% 10,9% +0,2 point Résultat opérationnel courant 10,6 10,9 +3,4% % du chiffre d'affaires 6,5% 6,1% -0,4 point Résultat opérationnel 10,4 10,4 +0,1% Résultat financier (0,8) (0,4) -46,2% Charges d'impôts (2,5) (2,6) +3,2% Résultat Net 7,1 7,4 +4,3%

Sacha Vigna, Directeur Général de Vente-unique.com, déclare : « L'exercice 2024 a été à la fois celui de la poursuite de notre trajectoire de croissance historique et de la consolidation de notre modèle vertueux. Malgré un marché français en recul de près d'1 Md€, nous avons maintenu notre rythme de croissance à deux chiffres en nous appuyant sur la vigueur de nos ventes à l'international et le succès croissant de notre place de marché. Plus encore, la reprise de la licence d'exploitation de la marque Habitat en avril 2024 nous permet d'adresser désormais le haut du marché du meuble, tout en créant de nombreuses synergies entre nos différents pôles. Dans cet environnement général qui ne devrait pas connaître d'amélioration notable à court terme, nous restons confiants pour délivrer un nouvel exercice de croissance rentable et nous aurons à cœur de poursuivre nos différents investissements d'avenir pour assurer le développement de demain. »

Volume d'affaires global et chiffre d'affaires consolidé records

Après déjà une forte croissance sur l'exercice précédent (+18,2%), le volume d'affaires global annuel a poursuivi sa trajectoire de croissance dynamique (+15,6%) et atteint 233,2 M€. Cette nouvelle forte progression, malgré un marché domestique morose (-5,8%), s'explique par la performance des deux principaux relais de croissance du Groupe, à savoir la place de marché, toujours en progression régulière dans les 8 pays où elle est déployée, et l'international, où le Groupe a réalisé plus de la moitié de ses ventes et a notamment bénéficié du dynamisme économique de la péninsule ibérique.

Dans cet environnement contrasté, le Groupe Vente-unique.com est parvenu à s'inscrire dans sa trajectoire historique de croissance à deux chiffres. Il a ainsi atteint un chiffre d'affaires consolidé de 178,7 M€, en progression de 10,1% sur un an, malgré le recul transitoire de la vente de prestation logistique dans le cadre du repositionnement de cette activité jusqu'ici mono-client.

Le Groupe a donc pu tirer pleinement parti des atouts de son modèle vertueux développé depuis de nombreuses années ainsi que de la qualité de son service client, une nouvelle fois récompensé. Vente-unique.com a ainsi été Élu Service Client de l'Année 2025 en France (pour la 3 ème année consécutive), en Espagne et en Allemagne (pour la 2 ème année consécutive) ainsi que pour la 1 ère fois en Suisse et en Autriche. Ces différentes récompenses obtenues à travers l'Europe viennent ainsi renforcer le positionnement de Vente-unique.com en tant qu'acteur européen de référence de la vente en ligne de mobilier.

18 ème exercice consécutif bénéficiaire

Le Groupe poursuit la dynamique vertueuse d'amélioration de sa marge brute, qui progresse de nouveau sur l'exercice pour atteindre 57,9% (56,2% en 2022-2023), notamment en raison de bonnes conditions d'achat des marchandises et de la croissance des revenus de la marketplace.

L'EBITDA ajusté du Groupe ressort à 19,5 M€, soit 10,9% du chiffre d'affaires, avec une progression plus marquée que celle du chiffre d'affaires (+12,7% vs +10,1%). Une fois de plus, Vente-unique.com est parvenu à bien maîtriser l'évolution de ses charges d'exploitation, tout en accentuant ses dépenses de marketing afin de renforcer sa part de marché. Cette performance est d'autant plus remarquable que le Groupe a dû faire face à plusieurs vents contraires sur l'exercice, dont le défaut de l'ancien client principal de son activité logistique. L'impact sur la marge d'Ebitda ajusté est estimé à 0,7 points.

Les dotations aux amortissements et provisions atteignent 7,0 M€ (+1,6 M€ vs 2022-2023), un niveau en légère progression sur l'exercice et normatif pour le Groupe (hors reprise de provision ponctuelle en 2022-2023). Le résultat opérationnel courant ressort à 10,9 M€. Les autres charges représentent 0,5 M€ (vs 0,2 M€ en 2022-2023), notamment constituées des coûts exceptionnels liés à la relance de la marque Habitat. Après la prise en compte d'une charge d'impôts de 2,6 M€, le bénéfice net annuel ressort à 7,4 M€, soit une progression de 0,3 M€ par rapport 2022-2023.

Vente-unique.com réalise ainsi un 18 ème exercice consécutif bénéficiaire.

Un niveau de trésorerie toujours solide

Vente-unique.com a généré sur l'exercice une marge brute d'autofinancement de 14,5 M€ (-0,3 M€ vs 2022-2023).

Le besoin en fonds de roulement s'est accru sur l'exercice (+2,0 M€), principalement en raison des stocks constitués pour le redémarrage de l'activité commerciale de la marque Habitat et d'une meilleure disponibilité des différents produits.

La trésorerie de clôture demeure très solide à 25,7 M€, après paiement de 4,1 M€ de dividendes et d'un dépôt de garantie de 2,9 M€ versé dans le cadre du BEFA signé pour la location du futur site logistique.

Grâce à cette structure financière saine et de sa confiance dans l'avenir, le Groupe proposera lors de sa prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,38 € / action au titre de l'exercice 2023-2024, offrant un rendement de l'ordre de 3%.

Cap sur la montée en puissance d'Habitat…

Depuis la reprise de l'exploitation de la marque iconique Habitat en avril 2024, Vente-unique.com s'est tout d'abord concentré sur la préservation de la valeur de la marque ainsi que sur la préparation de la nouvelle collection, dont les premiers éléments sont disponibles depuis l'automne. En parallèle, le Groupe a également engagé un travail de fond afin de faire bénéficier à la marque Habitat de tout son savoir-faire dans le développement d'activités e-commerce rentables. La gestion du site www.habitat.fr sera ainsi intégrée dans le Système d'Information propriétaire de Vente-unique.com au 1 er trimestre 2025.

La relance commerciale sera appuyée sur l'enrichissement de la gamme, entre nouveautés et rééditions de modèles iconiques. En parallèle, le Groupe va mettre en place une politique de licence avec des acteurs spécialisés (linge de maison, art de la table, etc.), afin de créer de nouveaux produits disponibles et de s'étendre à de nouveaux canaux de distribution.

Le Groupe entend poursuivre une politique d'investissements raisonnés pour accompagner la croissance d'Habitat, qui contribuera à la croissance du Groupe sur l'exercice 2024-2025.

… et de nouveaux relais de croissance

Vente-unique.com s'apprête en outre à accélérer sur ses relais de croissance qui ont déjà fait leurs preuves. Le Groupe prévoit ainsi de déployer au 1 er trimestre 2025 sa place de marché en Pologne, qui constituera le 9 ème pays couvert. Au-delà des commissions générées (x3 sur l'exercice clos), la place de marché offre des opportunités de revenus supplémentaires en prestations logistiques (revenus « fulfillment » x10, hors défaut du client historique) et de revenus publicitaires (« retail media »).

Dans ce cadre, Vente-unique.com prépare l'extension de ses capacités logistiques, avant la livraison attendue sur le prochain exercice du futur site de 62 000 m² dans l'Allier. Celui-ci permettra d'augmenter de 75% la capacité du Groupe, pour ses besoins propres (dont la marque Habitat) et la logistique pour compte de tiers, avec un investissement maîtrisé de l'ordre de 7 M€ (hors dépôt de garantie de 2,9 M€) pour aménager le bâtiment.

Perspectives

Alors que les dépenses d'ameublement ne devraient pas connaître de rebond significatif, dans un contexte géopolitique européen anxiogène, le Groupe Vente-unique.com mettra tout en œuvre pour continuer de croître plus rapidement que le marché, fort d'un premier trimestre 2024-2025 de nouveau en croissance à deux chiffres, et d'afficher une rentabilité toujours exemplaire.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024-2025, le 11 février 2025

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr acdudicourt@actus.fr 01 53 67 36 79 01 53 67 36 32

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations avant valorisation des actions gratuites