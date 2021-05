12 mai 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021).

Après une forte croissance (+68%) de son activité au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021, Vente-unique.com a enregistré une nouvelle accélération au 2ème trimestre (+75%), portant le chiffre d'affaires semestriel à 88,4 M€, en hausse de +72% par rapport au 1er semestre 2019-2020. Fort de cette très bonne dynamique et de perspectives toujours favorables, la société relève son objectif annuel.

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation 1er trimestre 26 259 44 152 +68% 2ème trimestre 25 221 44 258 +75% 1er semestre 51 480 88 410 +72%

Cette dynamique de croissance confirme l'accélération du mouvement de digitalisation du marché européen du meuble, lié à la crise sanitaire. Elle vient également couronner de succès des investissements mis en œuvre par Vente-unique.com, notamment à travers l'optimisation de sa chaine logistique finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020, et la capacité à anticiper les tendances de marché, fruit de l'expertise des équipes Sourcing de la société.

Une croissance soutenue dans toutes les régions

Normes IFRS (en K€) 2019-2020 2020-2021 Variation France 29 280 47 173 +61% Europe du Nord et de l'Est[1] 14 681 28 659 +95% Europe du Sud[2] 7 519 12 578 +67% Total 51 480 88 410 +72%

Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er semestre en France s'élève à 47,2 M€, soit un taux de croissance homogène et très élevé de +61% sur les six premiers mois de l'année.

L'accélération a été marquée hors de France. L'Europe du Nord et de l'Est (28,7 M€) a enregistré la meilleure performance avec une croissance de +84% au 1er trimestre et de +106% au deuxième trimestre. L'Europe du Sud (12,6 M€) a également connu une excellente dynamique, avec une progression de +58% au 1er trimestre puis +79% au 2ème trimestre.

Une marge d'Ebitda ajusté[3] attendue en nette amélioration

Cette dynamique commerciale, associée à la parfaite maîtrise des coûts, a permis d'accroitre sensiblement la rentabilité opérationnelle du 1er semestre. La marge d'Ebitda ajusté est ainsi attendue en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2019-2020 (5,1% du chiffre d'affaires), supérieure à celle du 2nd semestre 2019-2020 (10,9%).

Plus de 150 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021

Fort de sa capacité à conquérir, fidéliser et satisfaire de plus en plus de clients, Vente-unique.com se fixe désormais pour objectif de réaliser entre 30% et 40% de croissance sur l'ensemble de l'exercice clos à fin septembre 2021. Cette croissance, qui tient compte d'un effet de base plus exigeant au cours du 2ème semestre (+40% en 2019-2020), permettra de réaliser plus de 150 M€ de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. La société atteindra ce niveau d'activité avec un an d'avance par rapport à l'objectif fixé en 2018 lors de son introduction en Bourse et aura doublé de taille en seulement 4 ans.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2020-2021,

le mercredi 16 juin 2021

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext - CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,9 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

[1] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[2] Espagne + Italie + Portugal

[3] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées + valorisation des actions gratuites