VENTE-UNIQUE.COM : Objectif de chiffre d'affaires 2019-2020 dépassé et rentabilité attendue en progression

12 novembre 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).

La société dépasse pour la première fois la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires (118,9 M€) au terme d'un exercice en croissance de +24%, supérieur à l'objectif d'une progression de 20%. Cette très bonne dynamique commerciale, associée à la parfaite maîtrise des coûts, permet à Vente-unique.com de confirmer son objectif de rentabilité annuelle.

Normes IFRS (en K€) 2018-2019[1] 2019-2020 Variation 1er trimestre 24 126 26 260 +9% 2ème trimestre 24 765 25 220 +2% 3ème trimestre 21 933 31 877 +45% 4ème trimestre 25 021 35 495 +42% Total 95 845 118 852 +24%

Après un 1er semestre en croissance modérée du fait de l'émergence de la crise sanitaire (difficultés temporaires d'approvisionnement en Asie puis choc lié au 1er confinement), le 2nd semestre a marqué une accélération très nette du mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins vers les acteurs du e-commerce. Vente-unique.com a ainsi vu son taux de croissance monter à plus de 40% sur toute la 2nde moitié de l'exercice.

Toutes les zones géographiques affichent des taux de croissance à deux chiffres. En France (66,5 M€ de chiffre d'affaires annuel), la croissance atteint +19% sur l'année et +40% sur le seul 4ème trimestre, portée par des gains de parts de marché sur les acteurs de la distribution traditionnelle en difficulté.

L'international, qui représente désormais 44% du chiffre d'affaires (+2 points en 1 an), enregistre une progression de +30%. L'Europe du Nord et de l'Est (35,6 M€) affiche toujours la plus forte performance commerciale avec une hausse de +42%. L'Europe du Sud (16,8 M€), malgré l'impact important de la crise sanitaire, est en croissance de +11%.

Marge d'Ebitda attendue en progression

Comme anticipé, Vente-unique.com tire ainsi pleinement profit de l'optimisation de sa logistique, dont l'internalisation a été finalisée avec succès depuis le 1er juillet 2020, pour profiter de la digitalisation croissante du marché. Si ce processus, qui vise à maximiser la qualité et la satisfaction du client final, a pesé sur la rentabilité du 1er semestre 2019-2020 (marge d'Ebitda[2] de 4,7% contre 7,4% au 1er semestre 2018-2019), la société en tire les premiers bénéfices dès le 2nd semestre.

Dans ce contexte, Vente-unique.com vise une marge d'Ebitda annuelle supérieure à celle de l'exercice 2018-2019 (7,1%) et traduisant une rentabilité à deux chiffres sur le 2nd semestre 2019-2020.

Poursuite de la forte dynamique commerciale

Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 témoignent d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme comparable à celui du 2nd semestre 2019-2020. Vente-unique.com est donc serein dans sa capacité à maintenir une progression soutenue de ses ventes sur l'exercice tout en restant fidèle à son modèle équilibré alliant croissance et rentabilité.

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2019-2020,

le 11 janvier 2021 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,5 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

[1] Le chiffre d'affaires 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié ressortait à 96 457 K€.

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations non utilisées