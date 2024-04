VENTE-UNIQUE.COM : Les marques iconiques ne meurent jamais : Vente-unique.com orchestre la renaissance d'Habitat

Communiqué de presse - Avril 2024

Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en France et en Europe, est heureux et fier d'annoncer qu'il va orchestrer la renaissance de la marque iconique Habitat. Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un accord de licence de marque accordé à Vente-unique.com par le Groupe CAFOM, propriétaire de la marque Habitat.

Entreprise responsable et engagée, Vente-unique.com aura comme priorité la satisfaction des clients de la marque Habitat, à commencer par les 9 000 clients d'Habitat en France impactés par la liquidation du précédent exploitant de la marque, la société Habitat Design International (ci-après "HDI"), ainsi que sa principale filiale, Habitat France SAS (ci-après "HFS").

Pour donner un nouvel avenir pérenne à cette marque emblématique et lui rendre sa place dans le cœur des Français, Vente-unique.com va mettre en œuvre toute son expertise dans le développement rentable et durable d'activités d'e-commerce au service d'Habitat.

Une priorité absolue : réhabiliter la marque Habitat dans le cœur de ses clients

Animée par la volonté d'amorcer cette reprise sur des bases saines , Vente-unique.com, distinguée en 2024 par le label « Élu Service Client de l'Année » dans la catégorie Mobilier et Décoration en France, en Espagne et en Allemagne*, annonce un engagement fort à destination des clients d'Habitat en France impactés par la liquidation de l'ancien exploitant de la marque Habitat, la société HDI et sa filiale HFS. Ainsi, un formulaire est mis en ligne dès aujourd'hui sur www.habitat.fr afin que les clients concernés puissent se signaler.

Vente-unique.com s'engage à étudier chaque dossier et à revenir vers les clients sous un délai de 3 à 5 semaines. Dans ce cadre, il sera étudié la possibilité de proposer à titre gracieux des bons d'achat que les clients pourront faire valoir pour l'achat de produits Habitat commercialisés sur le site Habitat.fr, selon des conditions librement acceptées.

*Étude BVA – Viséo CI – Plus d'infos sur escda.fr

Par cet effort commercial sans précédent , CAFOM et Vente-unique.com souhaitent relancer durablement la marque Habitat auprès de ses clients.

Vente-unique.com et CAFOM soulignent en effet qu'elles ne sont nullement redevables, ni responsables des manquements passés de la société HDI et sa filiale HFS à l'égard des clients d'Habitat en France.

L'expertise de Vente-unique.com au service d'une référence du design chère aux Français

Bénéficiaire chaque année depuis sa création en 2006 et cotée en Bourse depuis 2018, Vente-unique.com a livré plus de 2,5 millions de clients dans 11 pays d'Europe depuis son lancement. Sur l'exercice 2022-2023, Vente-unique.com a réalisé un volume d'affaires global annuel record de plus de 200 M€, en croissance de +18,2% sur un an.

Afin de relancer durablement la marque Habitat, Vente-unique.com va capitaliser sur ses nombreux atouts qui font son succès et garantissent la confiance de ses clients depuis près de 20 ans. Le pure-player spécialiste de la vente de mobilier en ligne s'appuie en effet sur un modèle totalement désintermédié, contrôlant tous les maillons essentiels de la chaîne de valeur, depuis le fabricant jusqu'au client, avec une expertise toute particulière dans la logistique afin de donner la priorité à la satisfaction du client. Pour piloter le tout, une plateforme informatique (ERP) a été développée en interne et est régulièrement enrichie des dernières avancées technologiques (place de marché, intelligence artificielle, etc.).

Vente-unique.com s'engage à mettre sa culture reconnue de performance et de rentabilité au service de la marque Habitat, pour assurer la satisfaction durable du client.

Un nouvel avenir pour la marque Habitat respectueux de son identité et de ses produits iconiques

Depuis sa création en 1964 par Sir Terence Conran, Habitat propose une gamme d'objets et d'ameublement intemporels accessible à tous, composée de pièces fonctionnelles et de qualité qui répondent aux usages contemporains. Figure de proue d'un design pop, joyeux et audacieux, la marque Habitat demeure aujourd'hui une référence dans le monde du design.

Avec la reprise de la licence d'exploitation de la marque Habitat, Vente-unique.com souhaite préserver cette institution de l'histoire du design en assurant une continuité de son identité intemporelle. « Vente-unique.com aura à cœur de respecter l'identité forte de la marque Habitat, précurseur du luxe accessible, telle qu'elle avait été imaginée il y a 60 ans par son fondateur Sir Terence Conran. Les produits iconiques qui ont fait le succès et la renommée de la marque Habitat seront très vite proposés aux clients, grâce à Vente-unique.com », déclare Sacha Vigna, Directeur général et cofondateur de Vente-unique.com.

Ainsi, tous les fondamentaux de la marque seront conservés et une nouvelle équipe travaille d'ores et déjà sur la prochaine collection . Avant l'été 2024, grâce à Vente-unique.com, le site marchand d'Habitat sera réactivé et proposera une sélection des références incontournables de la marque.

Un peu d'histoire...

Adoubé par son fondateur Sir Terence Conran en 2011, Hervé Giaoui, à la tête du Groupe CAFOM, a oeuvré pendant près de 10 ans au développement de la marque Habitat.

En 2020, CAFOM a cédé l'exploitation de la marque Habitat à HDI, afin de se recentrer sur l'e-commerce avec Vente-unique.com et sur ses magasins d'Outre-mer.

Et pour la suite...

Après la liquidation judiciaire de HDI et de sa filiale HFS, CAFOM a annoncé chercher une solution adaptée aux clients impactés afin de préserver la valeur de la marque Habitat. Dans ce cadre, le Groupe a décidé de confier la licence d'exploitation de la marque Habitat à Vente-unique.com et d'assurer ainsi une relance de la marque Habitat sur le long terme.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com, a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

www.vente-unique.com

www.habitat.fr

Contact presse : Delprat Relation Presse

Alexandra Renaud – Alexandra@relationpresse.com

Tél : +33 (0)1 71 70 38 38

33 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 Paris • T. 01 71 70 38 38

www.delprat-relationpresse.com

Contact presse financière : ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte Dudicourt – acdudicourt@actus.fr

Tél : +33 6 24 03 26 52