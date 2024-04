VENTE-UNIQUE.COM : Le Groupe CAFOM accorde la licence de marque Habitat à Vente-unique.com

23/04/2024

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce accorder la licence d'exploitation de la marque Habitat à Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la renaissance de la marque iconique Habitat orchestrée par Vente-unique.com annoncée ce jour (cf. communiqué de presse).

L'accord, d'une durée initiale de 3 ans, s'accompagne d'une rémunération forfaitaire de 600 K€ par an versée par Vente-unique.com à CAFOM ainsi que d'une option d'achat de la marque Habitat exerçable sur cette période par Vente-unique.com, pour un prix convenu de 15 M€. Dans le cas où l'option ne serait pas exercée d'ici la fin de la période initiale, il est prévu de poursuivre le contrat de licence.

Par ailleurs, comme annoncé le 27 mars 2024, le Groupe CAFOM a pris volontairement l'initiative de chercher une solution aux quelques 9 000 clients concernés en France par la liquidation de l'ancien exploitant de la marque Habitat, pour un préjudice total évalué à environ 9 millions d'euros en prix de vente TTC. CAFOM, qui a confié à Vente-unique.com la mise en œuvre de ce plan, prendra à sa charge l'investissement nécessaire pour couvrir le prix des produits à livrer dans le cadre de cette campagne et Vente-Unique.com prendra à sa charge les coûts logistiques.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes, First Déco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com .

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement. En 2023, Vente-unique.com, a réalisé un volume d'affaires global de 202 M€, en croissance de 18%.

