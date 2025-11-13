 Aller au contenu principal
Vente-unique.com enregistre un chiffre d'affaires annuel en hausse de 12,5%
information fournie par AOF 13/11/2025 à 08:49

(AOF) - Vente-unique.com a vu ses revenus croître de 14,7%, à 52,872 millions d’euros, au quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025. Sur la période, le volume d’affaires global a bondi de 23%, à 74,668 millions d’euros. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de l’expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe s’est élevé à 200,900 millions d’euros, en croissance de 12,5%. Il dépasse pour la première fois le seuil des 200 millions d’euros. De son côté, le volume d’affaires a augmenté de 18,2%, à 275,708 millions d’euros.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe vise toujours une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 10%, mais inférieure à celle de l'exercice précédent (10,9%).

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
15,2000 EUR Euronext Paris +2,70%
