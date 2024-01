Vente-unique.com : des résultats annuels au beau fixe

(AOF) - Vente-unique.com (+9,05% à 13,25 euros) a enregistré un 17ème exercice consécutif bénéficiaire au sortir de son exercice 2022-2023. L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe a dégagé un Ebitda ajusté à 17,3 millions d'euros, soit 10,7% d'un chiffre d'affaires en progression de 13,1% sur un an (162,3 millions d'euros). L'activité e-commerce du Groupe ressort en amélioration de 8,4% à 155,5 millions. Le bénéfice net s'établit à 7,1 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros sur l'exercice antérieur.

Déjà doté d'un solide niveau de trésorerie en début d'exercice à 19 millions d'euros, Vente-Unique.com a généré une marge brute d'autofinancement de 14,8 millions d'euros.

La trésorerie de clôture atteint un niveau record, à 27,7 millions d'euros, incluant 1,1 millions d'euros d'actions auto détenues rachetées au cours de l'exercice en vue de l'attribution aux bénéficiaires des plans d'actions gratuites en place.

"Nous abordons l'exercice 2023-2024 avec confiance, avec l'ambition d'une nouvelle croissance solide et rentable, à l'issue d'un 1er trimestre déjà très bien orienté ", a déclaré Sacha Vigna, directeur général de Vente-unique.com.

L'exercice qui s'ouvre sera marqué par la poursuite du déploiement de la place de marché en Europe sur de nouveaux marchés au cours du 1er semestre 2024 (Pays-Bas, Portugal).

Le groupe absorbera la perte d'activité logistique réalisée pour le compte d'Habitat Design International, peu contributrice (0,3 million d'euros de résultat opérationnel pour 6,6 millions d'euros de revenus en 2022-2023), après la mise en liquidation de la société fin décembre 2023, par la conquête de nouveaux clients pour son activité de logistique et ses propres besoins liés à sa croissance d'activité e-commerce.

