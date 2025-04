VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse

16 avril 2025. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 07/04/2025 FR0010766667 528 11,17122 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 07/04/2025 FR0010766667 14 000 11,204 LNEQ vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 09/04/2025 FR0010766667 395 11,498 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 09/04/2025 FR0010766667 573 11,3 XPOS vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 10/04/2025 FR0010766667 415 11,482578 ALXP

Ce communiqué annule et remplace celui diffusé le 14 avril 2025 à 18h. La ligne en gras dans le tableau ci-dessus n'avait pas été prise en compte dans le communiqué initial.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.

