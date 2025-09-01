VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

Communiqué de presse
1 er septembre 2025. Le groupe Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|26/08/2025
|FR0010766667
|245
|16
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|27/08/2025
|FR0010766667
|10
|15,8
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|28/08/2025
|FR0010766667
|21
|15,65
|ALXP
|vente-unique.com
|969500QGLYZDJ8QZOT70
|29/08/2025
|FR0010766667
|11
|15,85
|ALXP
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2024-2025, jeudi 13 novembre 2025
Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com
À propos de Vente-unique.com
Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext Growth – ALCAF), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 3 millions de clients depuis son lancement.
|ACTUS finance & communication
|Pierre Jacquemin-Guillaume
|Anne-Charlotte Dudicourt
|Relations Investisseurs
|Relations Presse
|vente-unique@actus.fr
|acdudicourt@actus.fr
|01 53 67 36 79
|06 24 03 26 52
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93733-vu_cp_rachat-actions_25-08_01-09-2025_-fr.pdf
