VENTE-UNIQUE.COM : Déclaration des transactions sur actions propres

13 octobre 2020. Vente-unique.com (FR0010766667 - ALVU FP) déclare les rachats d'actions propres effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement Abus de marché (MAR) :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 01/10/2020 FR0010766667 491 7,21833 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 02/10/2020 FR0010766667 269 7,15 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 05/10/2020 FR0010766667 686 7,468222 ALXP vente-unique.com 969500QGLYZDJ8QZOT70 06/10/2020 FR0010766667 402 7,649502 ALXP

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020,

le 12 novembre 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,5 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74