Vente-unique.com : croissance à 2 chiffres en fin d'année

" Malgré un contexte macroéconomique toujours peu dynamique en France ", l'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe " se montre confiant dans sa capacité à gagner des parts de marché et délivrer un nouvel exercice de croissance rentable ".

(AOF) - Vente-unique.com a réalisé au premier trimestre, clos fin décembre, de l’exercice 2024-2025, un chiffre d’affaires en progression de 11,3% à 50,1 millions d’euros. Le volume d’affaires global a progressé de 14,5% à 66,6 millions d’euros. Les revenus des activités e-commerce (Vente-unique.com et Habitat) ont augmenté de 12,6% à 49,54 millions d’euros tandis que ceux de la Logistique ont chuté de 41,9% à 612 000 euros. Elle a été pénalisée par le défaut de l'ancien premier client externe de cette activité.

