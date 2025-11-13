 Aller au contenu principal
Vente-unique.com: croissance 2024-2025 portée par Habitat et la logistique
information fournie par Boursorama avec AFP 13/11/2025 à 10:50

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Vente-unique.com a vu son chiffre d'affaires grimper de 12,5% au cours de l'exercice décalé 2024-2025, une croissance portée par le développement de l'activité de logistique, mais aussi par les ventes de la marque Habitat, reprise en avril 2024 après sa liquidation.

Le chiffre d'affaires de Vente-unique.com, filiale du groupe Cafom spécialisée dans la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison, s'est élevé à 200,9 millions d'euros du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

En France, ce sont notamment les ventes de la marque Habitat qui ont tiré une "forte croissance" de 12,6%, précise le groupe dans un communiqué.

Les revenus annuels d'Habitat pour cette première année complète d'exploitation "atteignent près de 10 millions d'euros", détaille Vente-unique.com, qui avait repris la marque Habitat en avril 2024 après la liquidation des magasins.

Les ventes se font désormais en ligne, et Vente-unique.com a indiqué qu'il prépare "l'ouverture du site en Espagne puis dans les pays germanophones sur l'exercice en cours".

Le groupe a en outre souligné que "les revenus issus des prestations logistiques (fulfillment) ont pleinement confirmé leur rôle de relais de croissance", et revendique "plus d'une dizaine de clients externes".

Ces revenus "ont quasiment doublé sur l’exercice (+88,9%), pour atteindre 4,8 millions d'euros", détaille Vente-unique.com, et "cette dynamique favorable sera soutenue par l'ouverture programmée du second entrepôt du groupe près de Moulins (Allier)", à partir de fin novembre 2025.

Le bénéfice du groupe, ainsi que ses résultats complets pour l'exercice, seront publiés le 13 janvier.

Vente-unique.com, créé en 2006, fait état d'un "19è exercice de croissance rentable".

Le groupe précise qu'il "anticipe pour l'exercice 2024-2025 une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 10%, mais toutefois inférieure à celle atteinte l'exercice précédent (10,9%), compte tenu notamment des investissements réalisés (relance commerciale de la marque Habitat et préparation du second entrepôt logistique)".

Le groupe européen Vente-unique.com est spécialisé dans la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, dans 14 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Suisse).

VENTE UNIQUE.COM
15,1500 EUR Euronext Paris +2,36%

