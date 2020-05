VENTE-UNIQUE.COM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 51,5 MEUR (+5%)

13 mai 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020).

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 51,5 M€, en hausse de +5%, dans un environnement macroéconomique impacté par la pandémie de Covid-19 depuis début 2020.

Normes IFRS (en K€) 2018-2019[1] 2019-2020 Variation France 28 711 29 280 +2% Europe du Nord et de l'Est[2] 12 610 14 681 +16% Europe du Sud[3] 7 569 7 519 -1% Total 48 891 51 480 +5%

La crise sanitaire a d'abord menacé l'approvisionnement en Chine (production et fret), où le Groupe opère la majorité de ses achats. Puis les mesures de confinement imposées progressivement à partir de début mars dans les principaux pays où le Groupe opère, ont créé un attentisme des consommateurs et augmenté les contraintes logistiques (préparation des commandes, livraison et installation) entrainant un repli des ventes sur les dernières semaines de l'exercice. Dans ce contexte, Vente-unique.com, dont le plan de continuité d'activité a permis de maintenir une exploitation normale durant toute la crise, a pris la décision stratégique de mettre en œuvre temporairement une politique commerciale moins agressive pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.

Ce contexte a pesé principalement sur la dynamique commerciale en Europe du Sud (7,5 M€, en retrait de 1%) et en France (29,3 M€, en hausse de 2%), où les restrictions de circulation ont été les plus précoces et les plus sévères. L'Europe du Nord et de l'Est, moins touchée par la crise sanitaire, affiche toujours une très solide progression (14,7 M€, en hausse de +16%).

A fin mars 2020, l'international progresse de +10% et représente 43% des ventes, soit 2 points de plus que lors de la même période de l'exercice précédent.

Optimisation des activités logistiques

Dans un segment du e-commerce où la maîtrise de la logistique constitue un puissant levier de différentiation (disponibilité des produits) et de rentabilité (maîtrise des flux), Vente-unique.com a engagé un processus d'optimisation de son site d'Amblainville. Après l'extension de la capacité, passée de 27 000 m² à 51 000 m² à l'été 2019, et l'optimisation de l'ensemble des process, Vente-unique.com a engagé, à partir du deuxième trimestre 2019-202, un processus d'internalisation de la logistique au sein de sa maison-mère, le Groupe Cafom, avec pour objectif de maximiser la qualité et la satisfaction du client final. Ce processus, qui se déroule conformément aux plans du management avec un impact temporaire sur la rentabilité, constitue une étape majeure du développement du Groupe et devrait être finalisé au début de l'été.

Confirmation des objectifs annuels

Après une fin de semestre compliquée, Vente-unique.com enregistre, depuis début avril, un rythme de développement supérieur à sa moyenne historique. Dans ce contexte, et malgré le retard pris à mi-parcours, le Groupe confirme son objectif de maintenir durablement un rythme de croissance supérieur à 10% par an, une marge d'Ebitda exemplaire et une génération de trésorerie permettant d'assurer un rendement régulier à ses actionnaires.

Mise en paiement du dividende

A ce titre, fort d'une structure financière solide et d'un modèle économique résilient alliant croissance et rentabilité, Vente-unique.com annonce que le dividende de 0,16 € par action, voté par ses actionnaires et offrant un rendement de 3,7%, sera détaché et mis en paiement avant fin juin.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020,

le 17 juin 2020 avant Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74

[1] Le chiffre d'affaires 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié le 13 mai 2019 ressortait à 49 206 K€.

[2] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[3] Espagne + Italie + Portugal