VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

2 juillet 2025. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société VENTE-UNIQUE.COM (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2025 :

24 100 titres

209 381,91 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 18 768 titres 221 711,68 EUR 231 transactions VENTE 27 846 titres 349 333,18 EUR 178 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

33 178 titres

83 134,32 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024-2025, mardi 22 juillet 2025

