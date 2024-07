VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

3 juillet 2024. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

19,939 titres

275,765.43 euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 30,946 titres 432,443.69 EUR 246 transactions VENTE 35,779 titres 505,875.75 EUR 213 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24,772 titres

203,668.80 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64,294 titres

5,518.72 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023-2024, le mardi 23 juillet 2024

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2,5 millions de clients depuis son lancement.

