VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

2 mars 2022. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com (FR0010766667 – ALVU FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

31 725 titres ;

214 051,36 € en espèces.

Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 57 401 titres 1 013 900,95 € 322 transactions VENTE 48 120 titres 859 122,85 € 238 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 444 titres ;

171 071,15 € en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 2 janvier 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres ;

5 518,72 € en espèces.

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

