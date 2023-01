VENTE-UNIQUE.COM : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

5 janvier 2023. Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :

22 327 titres

208 424,26 € en espèce

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 53 910 titres 410 976,37 EUR 286 transactions VENTE 72 867 titres 530 176,98 EUR 295 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 284 titres

90 716,37 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/01/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

64 294 titres

5 518,72 € en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous : résultats 2022, jeudi 12 janvier 2023

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2022, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 143 M€.

ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse vente-unique@actus.fr dschwartz@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35

Achats Vente ALVU FP Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 286 53 910 410 976,37 295 72 867 530 176,98 20220701 7 1 511 13 375,35 1 1 9,05 20220704 3 119 1 023,87 2 2 17,58 20220705 2 58 498,40 2 29 254,33 20220706 1 1 8,76 1 1 8,76 20220707 4 651 5 571,05 1 1 8,65 20220708 1 1 8,46 2 441 3 792,46 20220711 1 1 8,66 2 432 3 771,29 20220712 1 1 8,74 2 431 3 771,24 20220713 1 1 8,83 2 441 3 902,83 20220714 1 1 8,90 2 431 3 840,20 20220715 1 1 8,96 3 1 192 10 692,30 20220718 0 0 0,00 2 1 710 15 635,10 20220719 0 0 0,00 2 1 116 10 281,24 20220720 2 243 2 204,01 1 1 9,07 20220721 1 1 9,29 2 16 148,64 20220722 1 1 9,26 1 1 9,26 20220725 4 743 6 716,12 2 11 102,26 20220726 2 411 3 616,98 2 530 4 759,40 20220727 2 421 3 679,55 1 1 8,75 20220728 5 1 450 13 059,30 0 0 0,00 20220729 1 1 9,00 3 1 031 9 357,50 20220801 4 601 5 314,11 2 168 1 530,48 20220802 3 459 3 891,61 2 971 8 408,77 20220803 2 67 558,88 1 1 8,44 20220804 1 1 8,51 3 1 489 12 779,91 20220805 1 1 8,50 1 1 8,50 20220808 1 1 8,67 2 11 95,37 20220809 1 1 8,55 1 1 8,55 20220810 1 1 8,70 2 62 539,40 20220811 2 451 3 856,08 1 1 8,58 20220812 2 441 3 753,08 1 1 8,68 20220815 1 1 8,56 2 2 17,12 20220816 1 1 8,50 1 1 8,50 20220817 1 1 8,51 2 64 547,79 20220818 2 431 3 629,20 2 2 17,20 20220819 1 1 8,53 1 1 8,53 20220822 2 209 1 753,54 1 1 8,42 20220823 2 411 3 415,42 1 1 8,32 20220824 3 435 3 542,41 1 1 8,19 20220825 3 414 3 335,29 1 1 8,07 20220826 2 230 1 814,75 1 1 7,94 20220829 5 1 289 9 988,90 1 1 7,94 20220830 1 1 7,78 1 1 7,78 20220831 5 1 038 7 777,72 2 2 15,54 20220901 4 647 4 730,29 2 2 15,06 20220902 1 1 7,32 2 2 14,66 20220905 5 935 6 626,80 1 1 7,34 20220906 3 312 2 159,07 1 1 7,05 20220907 6 1 257 8 356,92 2 2 13,61 20220908 3 491 3 199,97 2 1 281 8 582,57 20220909 6 1 080 6 922,83 3 111 719,68 20220912 7 1 443 8 969,84 3 1 952 12 647,78 20220913 4 861 5 234,88 1 1 6,08 20220914 2 291 1 783,85 1 1 6,15 20220915 8 1 671 9 704,70 1 1 6,20 20220916 4 701 3 868,90 1 1 5,70 20220919 2 241 1 320,80 2 171 957,60 20220920 1 1 5,59 3 1 585 8 868,85 20220921 2 281 1 545,52 1 1 5,52 20220922 1 1 5,50 2 357 1 974,18 20220923 1 1 5,44 2 742 4 110,58 20220926 1 1 5,54 18 13 266 79 277,14 20220927 6 2 902 17 920,02 4 1 926 12 422,70 20220928 12 6 023 35 229,21 2 349 2 055,63 20220929 1 1 5,89 7 3 658 21 900,98 20220930 1 1 6,01 3 1 561 9 407,61 20221003 3 542 3 270,49 4 2 365 14 646,73 20221004 1 1 6,30 2 931 5 874,60 20221005 1 1 6,31 1 1 6,31 20221006 4 1 262 7 813,60 2 260 1 656,18 20221007 2 701 4 241,05 2 340 2 080,73 20221010 1 1 6,20 3 975 6 066,52 20221011 2 459 2 845,87 2 2 12,54 20221012 1 1 6,26 2 194 1 214,44 20221013 2 711 4 351,46 2 2 12,52 20221014 1 1 6,13 2 747 4 668,63 20221017 1 1 6,27 2 2 12,54 20221018 1 1 6,21 2 19 119,79 20221019 1 1 6,33 3 1 230 7 803,84 20221020 1 1 6,40 1 1 6,40 20221021 1 1 6,32 1 1 6,32 20221024 1 1 6,41 2 2 12,82 20221025 1 1 6,32 13 7 660 51 745,33 20221026 1 1 7,26 8 4 311 32 349,06 20221027 2 941 7 236,45 2 100 785,00 20221028 1 1 7,78 2 6 46,68 20221031 2 911 6 978,26 1 1 7,66 20221101 3 1 032 7 760,63 1 1 7,55 20221102 2 2 15,06 1 1 7,60 20221103 2 917 6 813,31 1 1 7,43 20221104 3 1 018 7 511,46 1 1 7,48 20221107 3 1 610 11 695,00 2 851 6 331,44 20221108 2 298 2 202,32 1 1 7,49 20221109 1 1 7,49 21 7 888 63 958,83 20221110 4 2 348 20 824,82 1 1 8,92 20221111 2 319 2 730,91 1 1 8,83 20221114 1 1 8,57 8 1 185 10 682,47 20221115 2 3 28,68 5 771 7 314,78 20221116 4 2 112 20 452,43 1 1 9,89 20221117 3 869 8 349,60 1 1 9,80 20221118 1 1 9,67 1 1 9,67 20221121 1 1 9,55 3 411 3 993,75 20221122 2 423 4 099,05 1 1 9,87 20221123 3 1 061 10 255,07 2 292 2 884,95 20221124 2 231 2 213,12 1 1 9,72 20221125 1 1 9,64 3 441 4 294,24 20221128 1 1 9,79 3 421 4 141,39 20221129 1 1 9,91 3 431 4 271,21 20221130 1 1 9,77 5 931 9 466,87 20221201 6 1 445 14 603,30 1 1 10,40 20221202 1 1 10,30 2 4 41,20 20221205 4 931 9 333,06 1 1 10,26 20221206 1 1 10,18 1 1 10,18 20221207 3 721 7 160,19 1 1 9,99 20221208 1 1 10,16 2 191 1 940,56 20221209 2 2 20,26 1 1 10,20 20221212 4 871 8 731,24 1 1 10,04 20221213 1 1 10,06 1 1 10,06 20221214 1 1 9,95 1 1 9,95 20221215 3 516 5 101,18 2 331 3 343,08 20221216 1 1 10,20 3 201 2 050,20 20221219 2 6 59,94 1 1 10,04 20221220 1 1 10,02 2 46 469,92 20221221 1 1 10,24 2 8 81,92 20221222 1 1 10,26 2 2 20,52 20221223 1 1 10,38 4 741 7 747,58 20221226 0 0 0,00 0 0 0,00 20221227 1 1 10,54 1 1 10,54 20221228 3 257 2 672,20 2 321 3 421,72 20221229 2 111 1 154,42 1 1 10,42 20221230 1 1 10,58 4 651 6 908,78

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGlqZMZsZmqanZ9ulsiXZ2hsm5dqlpHHamXJm2dvaZuVbZqTmWplapyWZnBonWtv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77869-vu_cp_bilan_liquidite_s2_2022_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com