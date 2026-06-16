Vente-Unique.com augmente légèrement son bénéfice net semestriel

Vente-Unique.com publie un bénéfice net de 5,0 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-2026, en progression de 2,5%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 0,6 point à 10,8%, intégrant les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique du groupe (impact estimé à environ 1 point de marge).

Le distributeur en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison a réalisé un chiffre d'affaires de 112,8 MEUR, en progression de 15,3% (dont 18,9% au 2e trimestre), pour un volume d'affaires global de 159,7 MEUR, en hausse de 20,9%.

"Nous avons réalisé un premier semestre particulièrement dense et structurant, marqué à la fois par l'accélération de notre dynamique commerciale et par plusieurs avancées majeures pour le groupe", commente son directeur général Sacha Vigna.

"Le site Vente-Unique.com, qui exprime désormais pleinement la valeur et la désirabilité de notre offre, a encore renforcé sa dynamique de croissance. Dans le même temps, nous avons finalisé l'acquisition de la marque iconique Habitat, dont la dynamique commerciale ne se dément pas", poursuit-il.

Par ailleurs, après l'ouverture de Vente-Unique.com et de la place de marché dans cinq pays (Danemark, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Irlande), le groupe prévoit de poursuivre son déploiement géographique dans les prochains mois avec des lancements en Finlande, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

Dans un contexte géopolitique "toujours instable à l'échelle mondiale, mais dont les impacts demeurent limités pour le groupe à ce jour", Vente-Unique.com anticipe un 3e trimestre "une nouvelle fois très dynamique" et renouvelle ainsi sa confiance dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.