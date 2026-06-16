 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vente-Unique.com augmente légèrement son bénéfice net semestriel
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 08:00

Vente-Unique.com publie un bénéfice net de 5,0 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-2026, en progression de 2,5%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 0,6 point à 10,8%, intégrant les coûts ponctuels liés à l'ouverture du second site logistique du groupe (impact estimé à environ 1 point de marge).

Le distributeur en ligne de mobilier, d'articles de décoration et d'équipements de la maison a réalisé un chiffre d'affaires de 112,8 MEUR, en progression de 15,3% (dont 18,9% au 2e trimestre), pour un volume d'affaires global de 159,7 MEUR, en hausse de 20,9%.

"Nous avons réalisé un premier semestre particulièrement dense et structurant, marqué à la fois par l'accélération de notre dynamique commerciale et par plusieurs avancées majeures pour le groupe", commente son directeur général Sacha Vigna.

"Le site Vente-Unique.com, qui exprime désormais pleinement la valeur et la désirabilité de notre offre, a encore renforcé sa dynamique de croissance. Dans le même temps, nous avons finalisé l'acquisition de la marque iconique Habitat, dont la dynamique commerciale ne se dément pas", poursuit-il.

Par ailleurs, après l'ouverture de Vente-Unique.com et de la place de marché dans cinq pays (Danemark, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Irlande), le groupe prévoit de poursuivre son déploiement géographique dans les prochains mois avec des lancements en Finlande, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie.

Dans un contexte géopolitique "toujours instable à l'échelle mondiale, mais dont les impacts demeurent limités pour le groupe à ce jour", Vente-Unique.com anticipe un 3e trimestre "une nouvelle fois très dynamique" et renouvelle ainsi sa confiance dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance rentable.

Valeurs associées

VENTE UNIQUE.COM
14,9000 EUR Euronext Paris +2,41%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Anna-Bella Failloux, à l'Institut Pasteur à Paris devant un aquarium grouillant d'Aedes albopictus, une espèce de moustique invasive, le 22 mars 2016 ( AFP / Marlowe HOOD )
    Anna-Bella Failloux, une chercheuse face à la menace mondiale du moustique
    information fournie par AFP 16.06.2026 09:01 

    Dès son enfance à Papeete, en Polynésie française, les moustiques l'ont fascinée: Anna-Bella Failloux a voulu dédier sa vie à leur étude, bien avant que les maladies qu'ils transmettent ne deviennent, avec le réchauffement climatique, un sujet d'inquiétude mondial. ... Lire la suite

  • ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Kem One s'accorde avec ses créanciers pour raboter sa dette et changer sa gouvernance
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.06.2026 08:51 

    Le fabricant français de PVC Kem One a annoncé lundi un accord avec ses principaux créanciers, prévoyant une forte réduction de sa lourde dette, un apport de 100 millions d'euros et l'arrivée de nouveaux actionnaires de contrôle à la place du fonds américain Apollo, ... Lire la suite

  • ALTAREA : Retour possible sur les supports
    ALTAREA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 16.06.2026 08:49 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Une femelle moustique tigre à l'usine Terratis à Montpellier, dans l'Hérault le 5 juin 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Stériliser le moustique-tigre, le pari incertain d'une protection industrielle
    information fournie par AFP 16.06.2026 08:36 

    Dans l'antre de l'usine Terratis, à Montpellier, des millions de moustiques tigres mâles s'épanouissent dans de grandes armoires vitrées, en attendant de passer, par grappe de 400.000, dans une machine à rayons X afin que leurs spermatozoïdes soient stérilisés. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,7 -0,79%
CAC 40
8 408,29 +0,29%
SPACEX
192,5 +19,60%
TOTALENERGIES
72,75 -0,34%
Or
4 326,67 +0,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank