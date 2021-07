VENTE-UNIQUE.COM : Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité

Communiqué de presse

28 juillet 2021. En date du 28 juillet 2021, la société Vente-unique.com (FR0010766667 / ALVU FP), expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, a décidé d'augmenter le solde espèces de son contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) SA, par un apport complémentaire d'un montant de 200 000 €.

Cet apport en numéraire a pour but de rééquilibrer les moyens espèces et titres, d'améliorer la régularité de la cotation du titre Vente-unique.com et d'éviter les décalages de cours qui ne seraient pas justifiés par la tendance du marché.

Pour rappel, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 444 titres ;

171 071,15 € en espèces.

Il est également rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 2 janvier 2019, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

64 294 titres ;

5 518,72 € en espèces.

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext - CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,9 million de clients depuis son lancement. En 2020, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 119 M€, en hausse de +24%.

