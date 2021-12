VENTE-UNIQUE.COM : Agenda financier 2022

21 décembre 2021. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe, annonce son agenda financier 2022.

Date de publication Résultats annuels 2021 Mercredi 12 janvier 2022 Rapport financier annuel 2021 Vendredi 28 janvier 2022 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2022 Mercredi 9 février 2022 Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022 Mercredi 11 mai 2022 Résultats semestriels 2022 Mercredi 15 juin 2022 Rapport financier semestriel 2022 Mercredi 29 juin 2022 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 Mercredi 20 juillet 2022 Chiffre d'affaires annuel 2022 Mercredi 9 novembre 2022

Cet agenda est fourni à titre indicatif. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris.

Prochaine publication: Résultats annuels 2021, mercredi 12 janvier 2022

À propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth – ALVU), filiale du Groupe CAFOM (Euronext – CAFO), est un expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré près de 2 millions de clients depuis son lancement. En 2021, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 163 M€, en hausse de +38%.

