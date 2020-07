22 juillet 2020. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, annonce son chiffre d'affaires non audité du 3ème trimestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020).

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, qui couvre à la fois la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19 et la période de déconfinement, s'élève à 31,9 M€, soit un taux de croissance de +45% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Normes IFRS (en K€) 2018-2019[1] 2019-2020 Variation 1er semestre 48 891 51 480 +5% 3ème trimestre 21 933 31 877 +45% Total 70 823 83 357 +18%

Alors que l'émergence de la crise sanitaire avait pesé sur l'activité commerciale du 2ème trimestre (+2%), le confinement a accéléré le mouvement déjà engagé de mutation du marché européen du meuble des magasins vers les acteurs du e-commerce. Cette dynamique, accélérée par les faiblesses de plusieurs réseaux traditionnels, notamment en France, s'inscrit dans une tendance de fond confirmée par un taux de croissance des prises de commandes élevé et régulier sur les 3 mois du trimestre.

La France (16,6 M€ de chiffre d'affaires, en croissance de +35%) et l'Europe du Sud (4,6 M€, en hausse de +26%) se redressent de façon significative après avoir supporté l'impact le plus fort de l'entrée dans la crise sanitaire. L'Europe du Nord et de l'Est (10,7 M€, en progression de +79%), qui avait conservé un taux de croissance à deux chiffres au 2ème trimestre, affiche la plus forte performance commerciale.

En cumul, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires s'élève à 83,4 M€, en croissance de +18% par rapport à la même période de 2018-2019. La Société a ainsi, conformément à son objectif, rattrapé le retard du début d'année et s'inscrit désormais nettement en avance par rapport à son taux de croissance historique (+12% / an en moyenne).

A fin juin 2020, l'international représente 45% des ventes, soit 3 points de plus que lors de la même période de l'exercice précédent.

Finalisation de l'optimisation des activités logistiques

Cette accélération de la croissance a été rendue possible par la parfaite maîtrise de la chaine logistique, au cœur de la stratégie de la société.

Pour mémoire, après l'extension de la capacité de stockage de sa plateforme d'Amblainville (Oise), passée de 27 000 m² à 51 000 m² à l'été 2019, et l'optimisation de l'ensemble des process, Vente-unique.com a engagé, à partir du 2ème trimestre 2019-2020, l'internalisation de la logistique au sein de sa maison-mère, le Groupe Cafom. L'objectif est de maximiser la qualité et la satisfaction du client final.

Ce processus, qui constitue une étape majeure du développement de la société, a été finalisé avec succès au 1er juillet 2020.

Poursuite de la croissance rentable avec un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires supérieure à 15% sur l'exercice

Comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels, la société réitère son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, et vise désormais une progression annuelle de ses ventes supérieure à 15%. Vente-unique.com reste ainsi fidèle à son modèle équilibré alliant croissance et rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020,

le 12 novembre 2020 avant Bourse

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth - ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 11 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1,5 million de clients depuis son lancement. En 2019, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en hausse de +11%.

Normes IFRS (en K€) T3 2018-2019[2] T3 2019-2020 Variation France 12 285 16 575 +35% Europe du Nord et de l'Est[3] 5 978 10 675 +79% Europe du Sud[4] 3 669 4 627 +26% Total 21 933 31 877 +45%

Normes IFRS (en K€) 9 mois 2018-20192 9 mois 2019-2020 Variation France 40 997 45 855 +12% Europe du Nord et de l'Est3 18 588 25 356 +36% Europe du Sud4 11 238 12 146 +8% Total 70 823 83 357 +18%

[1] Le chiffre d'affaires 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié le 22 juillet 2019 ressortait à 71 269 K€.

[2] Le chiffre d'affaires 2018-2019 a été retraité de l'éco-participation en application de la norme IFRS 15 pour assurer une parfaite comparabilité avec les données 2019-2020. Le chiffre d'affaires publié le 22 juillet 2019 ressortait à 22 062 K€ au 3ème trimestre et 71 269 K€ sur la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019.

[3] Allemagne + Autriche + Belgique + Luxembourg + Pays-Bas + Pologne + Suisse

[4] Espagne + Italie + Portugal