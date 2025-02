Vente-unique.com: 1er trimestre 2024-2025 'record' information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Vente-unique.com gagne du terrain ce mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un 1er trimestre 2024-2025 'record' grâce à une dynamique commerciale toujours solide.



Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier et d'aménagement de la maison, qui tente actuellement de relancer la marque Habitat, dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 50,1 millions d'euros sur les trois mois clos fin décembre, soit une progression de 11,3%.



Dans un communiqué, le groupe souligne qu'il s'agit du 'meilleur 1er trimestre de son histoire'.



'Le rythme de croissance est impressionnant dans le contexte actuel', réagissent les analystes de TP ICAP Midcap dans une note intitulée 'seul contre tous'.



La société de Bourse salue une activité 'très dynamique' et renouvelle à l'occasion sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 17,2 euros.



Suite à cette publication, le Vente-unique.com progressait d'environ 1,5% mardi sur Euronext Paris après avoir pris jusqu'à 3% en début de matinée.





Valeurs associées VENTE UNIQUE.COM 13,10 EUR Euronext Paris +1,55%