Vent de guerre sur les perspectives économiques

Les pressions inflationnistes persistantes et les tensions accrues provoquées par la guerre en Europe de l'Est exacerbent la volatilité des marchés, dont la petite accalmie récente ne doit pas être considérée comme un signe de normalité. Nous pensons qu'il faut rester bien diversifié et faire attention aux risques de liquidité.

