Venezuela : "une stabilité politique durable est nécessaire" (Franklin Templeton)

(AOF) - "Compte tenu des incertitudes quant à la manière dont le Venezuela sera gouverné et de l'historique mitigé des Etats-Unis en matière de " changement de régime " dans les pays pétroliers (par exemple l'Irak ou la Libye), les marchés pétroliers sont peu susceptibles d'anticiper une augmentation rapide de l'offre de pétrole brut en provenance du Venezuela", estiment Stephen Dover, Directeur du Franklin Templeton Institute et Larry Hatheway, responsable des investissements du Franklin Templeton Institute.

Le pays possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole brut (plus de 300 milliards de barils), mais l'état dégradé de ses infrastructures vieillissantes d'extraction et de transport, ainsi que la faible qualité de son pétrole " lourd ", suggèrent que même l'arrivée d'une stabilité politique n'augmentera pas rapidement sa production ou ses exportations de brut (actuellement autour de 1 million de barils par jour, soit environ 1 % de la production mondiale). Un autre facteur à garder à l'esprit est que la majeure partie du pétrole vénézuélien est exportée vers la Chine.

Pour Stephen Dover et Larry Hatheway, l'action militaire américaine n'est pas sans précédent, et il est peu probable qu'elle reflète un changement fondamental de la politique étrangère des Etats-Unis. À elle seule, elle ne peut pas débloquer les vastes réserves de pétrole brut du Venezuela. Pour cela, une stabilité politique durable est nécessaire.

En conséquence, la réaction initiale des marchés actions, obligataires et des matières premières à l'intervention militaire devrait être limitée. Cependant, cette démonstration de force renforcera, dans de nombreux pays, la perception de la nécessité d'accroître les dépenses de sécurité nationale.

Enfin, et sur le long terme, un Venezuela plus stable, productif et prospère pourrait offrir au monde des volumes significatifs de pétrole. Cela aurait un impact important sur la croissance mondiale, mais il faudra pour cela une stabilité politique et des investissements considérables pour libérer ce potentiel.