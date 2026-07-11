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Venezuela-Plus de 4.100 morts après les deux séismes - autorités
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 08:25

Le bilan des deux séismes survenus au Venezuela s'est alourdi à 4.118 morts, selon les chiffres publiés vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

D'après ce dernier bilan, les séismes qui ont frappé la capitale et les zones côtières voisines le 24 juin ont également fait 16.740 blessés, tandis que 17.907 personnes restent sans logement.

(Vivian Sequere, version française Benoit Van Overstraeten)

Venezuela

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