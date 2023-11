Venezuela : Maurel & Prom signe un ensemble d’accords avec PdVSA

(AOF) - Maurel & Prom a signé le 7 novembre un ensemble d’accords avec Petróleos de Venezuela, S.A. ("PdVSA") en vue de relancer les activités de Petreoregional del Lago ("PRDL"), entreprise mixte responsable de l’exploitation du champ d’Urdaneta Oeste, situé dans le lac Maracaibo au Venezuela. M&P Iberoamerica (filiale à 80% de M&P) détient une participation de 40% dans PRDL aux côtés des 60% de PdVSA, ce qui confère à M&P une participation nette de 32% dans le champ d’Urdaneta Oeste.

En réponse à un accord politique global conclu le 17 octobre 2023 entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition vénézuélienne en vue de l'élection présidentielle de 2024, l'Office of Foreign Assets Control des Etats-Unis a délivré, le 18 octobre, la Licence Générale 44, qui autorise les transactions dans le secteur pétrolier et gazier du Venezuela, y compris les transactions impliquant PdVSA, pendant une période de six mois s'achevant le 18 avril 2024.

La licence s'applique tout autant aux personnes (physiques et morales) de nationalité américaine et d'autres nationalités et autorise toutes les transactions impliquant PdVSA ou toute autre entité du gouvernement vénézuélien évoluant dans le secteur du pétrole et du gaz dans le pays.

