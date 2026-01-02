Venezuela-Maduro tend un rameau d'olivier à Trump, veut négocier "sérieusement"

par Corina Pons

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a tendu jeudi un rameau d'olivier à son homologue américain Donald Trump à l'occasion du Nouvel An, proposant des discussions "sérieuses" sur la lutte contre le trafic de drogue et offrant aux entreprises américaines un accès au pétrole de son pays.

Nicolas Maduro a déclaré que le Venezuela était un "pays frère" des États-Unis et que son gouvernement était amical.

Il a également souligné que lors de sa dernière conversation avec le président américain en novembre, ce dernier s'était adressé à lui sous le titre de "M. le président", reconnaissant de fait son autorité.

Donald Trump, qui a par le passé accusé Nicolas Maduro d'illégitimité et de diriger un narco-État, a ordonné l'année dernière le déploiement de milliers de soldats et de près d'une dizaine de bâtiments de guerre américains dans les Caraïbes.

Il a aussi annoncé en décembre que les Etats-Unis frapperaient sous peu le Venezuela, tandis que l'armée américaine a multiplié les frappes meurtrières au large du pays contre des navires soupçonnés de transporter de la drogue.

Les déclarations de Nicolas Maduro, une interview enregistrée la veille du Nouvel An et diffusée jeudi soir à la télévision nationale, marquent un changement de ton à l'égard des États-Unis.

Le dirigeant vénézuélien a nié avec véhémence tout lien avec la criminalité et a affirmé que les États-Unis cherchaient à l'évincer pour prendre le contrôle des vastes réserves de pétrole et des gisements de minerais de terres rares du pays.

"Nous devons commencer à parler sérieusement, avec les faits en main. Le gouvernement américain le sait, car nous l'avons souvent dit à leurs interlocuteurs : s'ils veulent parler sérieusement de l'accord de lutte contre le trafic de drogue, nous sommes prêts à le faire. S'ils veulent le pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accepter des investissements américains comme ceux de Chevron, quand, où et comment ils veulent les faire", a-t-il déclaré.

Un passage de l'émission, au cours duquel Nicolas Maduro et un journaliste marchent dans une zone militarisée de la capitale Caracas, a été interprété comme une tentative du président vénézuélien d'afficher sa confiance face aux craintes d'une attaque américaine.

Dans la séquence, on le voit prendre le volant d'une voiture avec le journaliste sur le siège passager et son épouse sur la banquette arrière, un geste remarqué par les commentateurs alors que Nicolas Maduro a réduit ses apparitions publiques au cours des dernières semaines.

Peu avant Noël, Nicolas Maduro avait exhorté Donald Trump à se concentrer sur les défis nationaux.

"Honnêtement, si je lui parle à nouveau, je lui dirai que chacun doit s'occuper de ses affaires intérieures."

(Reportage Corina Pons, avec Emma Pinedo, rédigé par Aislinn Laing ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)