Venezuela-Les législatives programmées le 6 décembre prochain

CARACAS, 2 juillet (Reuters) - Les élections législatives vénézuéliennes se tiendront le 6 décembre prochain, a annoncé mercredi la commission électorale nationale, fixant officiellement la date d'un scrutin que l'opposition considère d'ores et déjà comme truqué dans le but de favoriser le Parti socialiste au pouvoir. L'opposition contrôle le parlement depuis 2016 et est menée par Juan Guaido, reconnu par de nombreux pays comme le président légitime par intérim du Venezuela depuis l'élection présidentielle contestée de 2018 lors de laquelle Nicolas Maduro a obtenu un deuxième mandat de rang. Elle refuse de reconnaître les décisions de la commission électorale, dénonçant comme illégale la récente nomination de nouveaux membres de la commission par la Cour suprême, favorable au gouvernement Maduro. "Les Vénézuéliens ne participeront pas à une mascarade, de même que nous ne l'avions pas fait en mai 2018", a écrit Juan Guaido sur Twitter en référence au scrutin présidentiel massivement boycotté par l'opposition. "Nous faisons le choix de vivre avec dignité et en démocratie", a-t-il ajouté. Une perte de la majorité parlementaire viendrait affaiblir la position de Guaido, alors que Maduro s'est maintenu au pouvoir en gardant l'appui de l'armée et est soutenu notamment par la Russie et la Chine. (Brian Ellsworth, Vivian Sequera et Mayela Armas; version française Jean Terzian)

