Venezuela-Les forces de sécurité ont commis des crimes contre l'humanité-Onu

GENEVE, 17 septembre (Reuters) - Le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro a commis des violations systématiques aux droits de l'homme, parmi lesquelles des assassinats et des actes de torture qui constituent des crimes contre l'humanité, selon un rapport des Nations unies publié mercredi. Il y a des motifs raisonnables de penser que Nicolas Maduro et deux de ses ministres - le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense - ont ordonné ou contribué aux crimes consignés afin de faire taire l'opposition, écrivent les enquêteurs de l'Onu. Le rapport est basé sur plus de 270 entretiens avec des victimes, témoins, anciens représentants et avocats, ainsi que sur des documents confidentiels. Selon le rapport, la plupart des exécutions illicites menées par les forces de sécurité et des agents de l'Etat n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires au Venezuela où, disent les enquêteurs, la règle de droit et les institutions démocratiques se sont effondrées. Les auteurs du rapport appellent des juridictions internationales et la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert en 2018 une enquête préliminaire sur le Venezuela, à envisager de mener des procédures judiciaires. Ils indiquent qu'ils partageront la base de données contenant les noms des officiers identifiés par les victimes - dont 20 membres des services du renseignement et 25 membres de l'agence du renseignement militaire. Via Twitter, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza a dénoncé un rapport rempli "de mensonges" et préparé "à distance, sans aucune rigueur méthodologique". (Stephanie Nebehay; version française Jean Terzian)

