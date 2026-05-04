Vendredi à Wall Street : un triplé record pour démarrer le mois de mai
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:35
Le Nasdaq Composite a inscrit son 10e record absolu en 13 séances et signé sa 5e semaine de hausse consécutive ( 1,1% en hebdomadaire).
Même exploit pour le S&P 500 ( 0,9% en hebdomadaire) qui a inscrit un plus haut absolu à 7 272 : notons que le "S&P" a progressé pour la 5e fois consécutive avec plus de baisses que de hausses, et des volumes nettement inférieurs à la moyenne annuelle, parfois même moitié moins étoffés comme mardi.
Le marché est monté sans véritable "participation" et dans le sillage d'une vingtaine de locomotives, toutes reliées à l'IA.
Le Nasdaq 100 a grimpé de 0,95% vers 27 710 après avoir culminé vers 18h00 à 27 780 (soit 21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), tandis que le Russell 2000 a gagné 0,4% à 2 817 points.
La meilleure performance du jour est revenue au "Russell Microcaps" avec un tonitruant 2,9% à 1 132 points, preuve que des investisseurs cherchaient à diversifier leurs mises dans l'IA via de "jeunes pousses", alors que les titans (GAFAM, Nvidia et Broadcom) ont flambé de 30% en moyenne en 1 mois.
Une fois de plus, le secteur des semi-conducteurs a figuré aux avant-postes et le "SOXX" (0,95%) s'est offert un nouveau record absolu à 466,9 points, a repassé la barre des 50% de hausse depuis le 30 mars, dans le sillage d'Atlassian avec 29,5%, Seagate 7,9% et Datadog 6,3%. Les "semi" pèsent désormais 14% de la capitalisation de Wall Street quand les "dot-com" ne dépassaient pas les 7%, mais monopolisaient toute l'attention, avec des IPO en cascade.
Mais la totalité de ces "IPO" n'a jamais atteint 1 MdUSD en cumulé, alors que celles de SpaceX ou d'Anthropic devraient porter sur 3 000 MdsUSD.
La séance a été ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé à 3,883%, -1,8 point de base sur le "10 ans" à 4,372% et -2,5 points de base sur le "30 ans" à 4,961%.
La croissance américaine a été annoncée à 2% (après 0,5% au 4e trimestre) et l'IA a représenté 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM), tandis que la consommation a calé et n'a reposé que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (50% des sommes dépensées), du jamais vu dans l'histoire des États-Unis.
Le mois de mai a démarré en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui a grimpé de 2,5% vers 78 200 USD, tandis que l'argent métal a progressé de 2% à 75,6 USD.
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