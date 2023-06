Véhicules électriques: le constructeur chinois Nio attendu en hausse après des baisses de prix

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Nio, fabricant chinois de véhicules électriques coté à New York, est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street, après avoir annoncé qu'il réduirait les prix de tous ses modèles : le constructeur a dévoilé il y a quelques jours des résultats inférieurs aux attentes sur fond de guerre des prix lancée par Tesla. Nio réduira ses prix de 30 000 yuans (4 200 dollars) y compris sur ses véhicules utilitaires sport ES6 et ES8, ce qui équivaut à des réductions allant de 6 % à 9 %.

